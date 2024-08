Os motoristas de Minas Gerais que perderam o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 podem regularizar a situação. Inclusive, os contribuintes podem parcelar o débito em até 12 vezes.

O parcelamento pode ser simulado e contratado diretamente pelo site da Secretaria Estadual de Fazenda (SEF). O valor de multa e juros é calculado automaticamente, e o valor mínimo de cada parcela deve ser de R$ 200. Débitos inferiores a R$ 400, portanto, não são passíveis de parcelamento.





Balanço de Arrecadação do IPVA em Minas Gerais





Um balanço divulgado pela SEF sobre a arrecadação do IPVA até 31 de julho de 2024 revela que Montes Claros apresenta o maior índice de inadimplência entre as maiores cidades mineiras, com 33,7% dos veículos em situação irregular.

Por outro lado, Belo Horizonte lidera entre os municípios com maior taxa de adimplência, com 85,58% dos veículos com o imposto pago.





Cidade Frota Tributável Arrecadação Prevista (R$) Valor Arrecadado (R$) Valor Devido (R$) % Veículos Inadimplentes Minas Gerais 11.320.299 10.870.366.832,00 9.027.543.008,50 (83%) 1.842.823,79 26% Belo Horizonte 2.277.542 2.727.694.615,95 2.391.992.756,78 (87,7%) 335.701.859,17 14,4% Contagem 275.117 308.229.103,14 252.253.346,64 (81,4%) 55.975.756,50 26,4% Juiz de Fora 251.032 309.179.217,69 255.323.342,04 (82,6%) 53.855.875,65 28% Montes Claros 210.455 190.877.863,43 146.821.827,24 (76,9%) 44.056.035,89 33,7% Uberlândia 413.992 514.793.132,91 419.235.445,91 (81,4%) 95.557.687,00 29%





Importância da Regularização





A SEF reforça a importância de regularizar a situação o quanto antes para evitar multas e juros. Os motoristas que regularizarem seus débitos garantem a continuidade do uso do veículo sem riscos de sanções administrativas, como apreensão.

As autoridades destacam que o parcelamento é uma oportunidade para os inadimplentes ajustarem suas contas com o Estado de forma mais suave.