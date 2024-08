Dois dos ocupantes do veículo foram resgatados fora do carro. Os outros dois estavam encarcerados

O capotamento de um veículo no quilômetro 116 da rodovia MGC-455, próximo a Pirajuba, no Triângulo Mineiro, matou um homem e deixou outras três pessoas feridas, na noite dessa quinta-feira (29/8)





Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros de Frutal, que atendeu à ocorrência, duas pessoas estavam fora do carro e foram socorridas e levadas para o hospital de Pirajuba. Outras duas vítimas estavam presas às ferragens.





Os bombeiros deram prioridade para desencarcerar o ocupante do veículo que estava vivo, depois de confirmarem a morte do outro. O corpo do homem morto foi retirado depois do trabalho da perícia da Polícia Civil.