Um segundo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (28/8) nas margens do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, dessa vez, no Km 469, sentido Vitória, altura do Bairro Jardim Alvorada. A vítima é um homem, de aproximadamente 40 anos. A suspeita é de atropelamento. O causador do acidente fugiu.

Hoje mesmo, um outro corpo foi localizado, em um carrinho de supermercado, tambgém no Anel, altura do bairro Eymard.

Segundo a Polícia Militar, a única testemunha é o funcionário do Posto de Gasolina Carijó, que contou ter ouvido um barulho, surdo, que lhe chamou a atenção. Decidiu, então, ir até a pista, onde encontrou o corpo.

A PM não encontrou câmeras de segurança nas imediações para ajudar no esclarecimento da morte. Segundo os policiais, a vítima poderia ter evitado ser atropelada, se tivesse utilizado a passarela existente no local.





A perícia e o rabecão da Polícia Civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).