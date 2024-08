Policiais apostam em câmeras de vídeo encontradas no local para elucidar o crime

O corpo de um homem, aparentando ter 40 anos, foi encontrado em um carrinho de supermercado, às margens do Anel Rodoviário, na madrugada desta quarta-feira (28/8).





Eram 3h quando a Polícia Militar recebeu o chamado para se deslocar até o Anel, altura do Bairro Eymard, região nordeste de Belo Horizonte. O corpo estava enrolado numa coberta e em sacos plásticos, dentro do carrinho, que estava virado.

Segundo o perito Cleiton, da Polícia Civil, haviam duas marcas de tiros no corpo, uma no peito e outra no braço direito.





Os policiais civis e militares esperam que as três câmeras de empresas vizinhas ao local onde estava o corpo possam ajudar a identificar o que aconteceu e os autores do crime.





Será o ladrão?





As primeiras investigações são de que o homem era um ladrão conhecido na região e que tinha cometido uma série de roubos no Aglomerado Andiroba.





O homem não tinha identificação. Ele é pardo, tem o cabelo enrolado preto, vestia uma blusa de frio preta e calça jeans, também preta. A calça, aliás, estava abaixada até a altura dos joelhos.





Num beco próximo ao local onde o corpo foi encontrado, ´havia rastros de sangue e foi encontrado um relógio, também sujo de sangue.