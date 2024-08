Um dos assaltantes que mataram o sargento PM Hebert Oliveira da Silva, Adriel Deivid Viegas Leão, de 20 anos, morreu e o segundo, Rafael Libério Moreira de Faria, de 21 anos, que levou um tiro na perna, está preso. O sargento foi assassinado numa tentativa de assalto, na BR-352, altura de Onça do Pitangui, região centro-oeste de Minas Gerais, por volta de 22h desse domingo (25/8).







Segundo informações da Polícia Militar, o sargento, que nasceu em Ribeirão das Neves, mas era lotado na Companhia Independente de Pará de Minas, retornava para casa, passando pela rodovia, quando foi abordado pela motocicleta com dois ocupantes.





Ele parou o carro e, quando os ladrões perceberam que se tratava de um policial, atiraram nele, acertando o peito. Ele foi socorrido, sendo levado para o Pronto Socorro de Onça do Pitangui, onde morreu.





Os ladrões fugiram em direção a Belo Horizonte. Adriel, que pilotava a moto, passou pela UPA nordeste, onde deixou o parceiro, o garupa Daniel, que tinha um tiro na perna esquerda, fugindo em seguida.





Imediatamente, os médicos chamaram a PM, que, depois de interrogar o ferido, irastrearam Adriel até pegá-lo. Rafael contou que eles pretendiam roubar o policial que foi morto.

A PM levantou que Adriel foi visto nas imediações do Parque Guilherme Lage, Bairro São Paulo, dando início a uma perseguição, com a participação do helicóptero Pégasus.





Adriel foi localizado num motel, na Antônio Carlos, região da Pampulha. Estava armado, em um dos quartos, tendo enfrentado a polícia. Não queria se entregar e acabou baleado. Ele foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde morreu.





Com Adriel, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. Rafael foi preso depois de ter sido medicado e ter a bala retirada da perna.