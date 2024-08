Dois homens, de 19 e 23 anos, foram presos em flagrante suspeitos de matarem uma pessoa no Centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (22/8). O crime aconteceu em frente a uma barbearia da cidade.





A prisão aconteceu durante um cerco e bloqueio da Polícia Militar na BR-262, próximo a Betim, também na Grande BH. De acordo com o sargento Alex, da 7ª Companhia da PMMG, os homens foram encontrados na moto que teria fugido do local do homicídio.





Os suspeitos não resistiram a prisão. Em conversa com os militares, o homem mais velho confessou o crime e disse que executou o desafeto por ele ter “mexido” com a sua companheira. Mesmo assim, ainda segundo o sargento responsável pela operação, a informação ainda não foi confirmada pela corporação.





A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada. A perícia e o rabecão estão no local realizando os trabalhos de praxe. Uma pistola calibre 9 mm foi apreendida com o jovem de 19 anos. A moto usada na fuga também foi detida. O veículo estava com a placa clonada.