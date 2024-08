Um homem de 25 anos foi conduzido à delegacia suspeito de transportar 357 kg de queijo muçarela e prato furtados. O motorista estava passando pelo km 355 da BR 262 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com os policiais, a carga de queijos teria sido furtada na tarde da última quarta-feira (21/8) em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Os policiais relataram que encontraram diversas caixas de queijo muçarela e queijo prato acondicionadas no interior do veículo, sem qualquer documentação fiscal. Ao ser questionado, o motorista alegou que havia buscado a mercadoria em Uberaba e que a entregaria na cidade de Vespasiano, na Grande BH. No entanto, em contato com as equipes policiais de Uberaba, foi confirmado o furto que ocorreu na tarde de ontem na cidade.

Com isso, o motorista, as mercadorias recuperadas e o veículo foram encaminhados para a Depol em Betim para a investigação do crime de receptação. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o processo para apurar o registro do crime foi instaurado e o suspeito será ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital.