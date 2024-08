Dia de homenagem, acolhida e reverência à memória. No domingo (25), será celebrado o centenário do servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro (1843-1924), fundador da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, e em processo de beatificação. As comemorações vão ocorrer no Recanto Monsenhor Domingos, que fica aos pés da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A cerimônia terá missa campal às 10h, e lançamento da pedra fundamental do memorial dedicado ao Servo de Deus. Esse espaço tem a finalidade de apresentar objetos, cartas, fotografias e documentos de Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro "para fomentar a cultura e inspirar as pessoas com sua história de vida", informa nota divulgada pela congregação. O memorial é um dos requisitos no processo de beatificação e será aberto à visitação dos devotos.

Centenas de pessoas deverão acompanhar a celebração eucarística a ser presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Estarão presentes a superiora geral da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade (Ciansp), madre Teresa Cristina Leite, e autoridades civis e eclesiásticas.

Jornada



Até domingo (25), ocorre a Jornada Piedade da Juventude 2024, com mais de 300 alunos e educadores da Rede Piedade de Educação, de diferentes regiões do Brasil, reunidos em peregrinação no Recanto Monsenhor Domingos. A programação inclui visita à Basílica Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, no alto da Serra da Piedade, ação missionária em Caeté, tarde de louvor e missa para a cerimônia que integra o processo de Beatificação do Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro.

O Servo de Deus Domingos é o Fundador da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, à qual a Venerável Irmã Benigna Victima de Jesus dedicou sua vida e vocação. No Recanto Monsenhor Domingos, estão as relíquias do Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro e da Venerável Benigna Victima de Jesus. O local recebe os devotos que podem visitar, fazer suas preces e entregar os testemunhos das graças alcançadas por intermédio dos dois mineiros que seguem no processo de beatificação na fase romana.

História



Um ato solene, seguindo os ritos do Vaticano, marcou, na tarde de 15 de setembro de 2018, a abertura do processo de beatificação do monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro (1843-1924), natural de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e considerado, no século 19, um dos guardiões da região onde fica o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais.

“Monsenhor Domingos era o ouro da nossa terra. Chamado de ‘Evangelista da Piedade’, sempre teve os olhos voltados para os pobres. Temos uma data importante, pois hoje é o dia da padroeira dos mineiros, Nossa Senhora da Piedade”, disse, na ocasião, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Com a abertura do processo, o monsenhor se tornou Servo de Deus.

Monsenhor Domingos fundou, em 1892, a Irmandade Nossa Senhora da Piedade, que deu origem à Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade (Ciansp).

Entre os feitos marcantes de Monsenhor Domingos, foi o de acolher, na instituição de ensino criada por ele, meninas libertas pela Lei do Ventre Livre. Embora não cativas, essas crianças estavam em situação difícil, pois seus pais ainda eram escravos. Sensibilizado, e com o propósito de contribuir para a verdadeira libertação da população negra, o monsenhor criou o Asilo São Luís, em 1878, formando a primeira turma de professoras negras do Brasil, que continuaram o trabalho de formação das crianças no asilo.