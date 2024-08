Polícia prendeu suspeito de atear fogo no apartamento da ex-namorada hora depois do incêndio

Um homem, de 21 anos, foi preso nessa quarta-feira (21/8), no bairro Santo Antônio, em Ponte Nova, na Zona da Mata, por atear fogo no apartamento da ex-namorada.





Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi classificada como crime passional. O suspeito foi localizado na residência do pai pouco depois do início do incêndio.





De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi motivado pela recusa da vítima, uma jovem de 23 anos, em reatar o relacionamento com o homem.





O suspeito ateou fogo em diversos pertences da ex-namorada, incluindo um colchão de casal, um sofá e um fogão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para outros apartamentos do edifício.





Ninguém ficou ferido. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

