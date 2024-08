O Corpo de Bombeiros informou na noite desta quarta-feira (21/8) que recebeu informações no fim da tarde sobre a queda de uma aeronave em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. No entanto, após realizar buscas, os militares não localizaram o local do suposto acidente aéreo.

A reportagem do Estado de Minas apurou que, no avião em questão, estava apenas o piloto, que decolou com a aeronave do modelo Air Tractor do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha. O monomotor, utilizado para combater incêndios, pousou em segurança, conforme monitoramento da Flightradar.

“Por volta das 17h40, a Cobom [Central de Operações do Corpo de Bombeiros] foi acionada com informações de que uma aeronave tinha sido avistada em queda próximo ao Morro de Itabirito. Imediatamente foram iniciadas apurações para averiguar, mas as ‘testemunhas’ não conseguiram passar detalhes sobre o tipo ou tamanho da suposta aeronave”, disse a corporação em comunicado, acrescentando que, mesmo assim, duas viaturas foram empenhadas em buscas na região.

A corporação descarta a possibilidade de trote, pois o chamado sobre o suposto acidente foi feito por um casal de idosos. Conforme os militares, eles foram “enfáticos ao relatar que viram um avião sobrevoando muito baixo e, em seguida, desaparecendo”. “Como as testemunhas não relataram fumaça, é possível que a aeronave tenha apenas arremetido”, explicou.

“Próximo a este perímetro aviões Air Tractor realizavam voos rasantes para o combate aos incêndios na região. Então é possível que as pessoas tenham se confundido. Realizamos uma consulta com controladores de voo para checar, mas nada foi confirmado, e a ocorrência foi encerrada”, finalizou o Corpo de Bombeiros.

Como mostrou o EM, as ações de combate a um incêndio de grandes proporções na Serra da Moeda, na altura de Itabirito, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira (21/8). Por volta das 18h, a corporação informou que continua o combate aos "focos isolados, sem risco para residências". Pela manhã, uma equipe composta por 14 bombeiros, 19 brigadistas e dois agentes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) estava atuando no local.