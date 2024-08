Confusão acontece no Olympico Club, no Bairro Serra

Um homem de 42 anos teria empurrado um adolescente de 13 anos em um clube de Belo Horizonte e, em seguida, foi flagrado xingando o garoto de “retardado mental”. A mãe do adolescente entrou em discussão com o homem e a Polícia Militar foi chamada ao local. O caso ocorreu na última sexta-feira (16/8) no Olympico Club, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul.





Em depoimento aos militares, a mulher relatou que foi ao clube após seu filho telefonar dizendo que havia sido empurrado por um adulto. Ao chegar no local, ela encontrou o homem para perguntar o motivo do empurrão, e então uma discussão começou entre os dois.





A versão do homem, contada à mulher, é de que ele estava nas dependências do clube com sua família quando seu filho veio reclamar de que havia sido agredido por outra criança.

A mulher, por sua vez, relata que o homem empurrou seu filho e proferiu xingamentos. Nas imagens obtidas pela TV Alterosa, é possível ver o homem chamando os dois de doentes e também dizendo que “seu filho é um retardado mental”.

Em nota, o Olympico Club informou que está apurando os fatos e que “as devidas providências administrativas serão tomadas após o esclarecimento do ocorrido”. O clube finalizou: “Nosso compromisso é manter um ambiente de respeito e harmonia para todos os associados.”

Esta foi a terceira ocorrência de confusão em clubes de Belo Horizonte em menos de um mês. No dia 25 de julho, um homem quebrou uma raquete na cabeça de um menino de 9 anos no Minas Tênis Clube, na Região Centro-Sul.

Em 9 de agosto, uma discussão entre mães terminou em uma briga generalizada no Pampulha Iate Clube, na Região da Pampulha.