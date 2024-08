Disparo quebrou o vidro da janela do motorista e acertou o casal. Luciano foi atingido no ombro. Já Marília teve o peito perfurado e não resistiu

Uma mulher que viajava para comemorar o aniversário do marido morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto na BR-381, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (21/8). Marília Aparecida Passos Azevedo, de 61 anos, foi atingida por um tiro na axila esquerda, que se alojou no corpo e atingiu o peito. Ela chegou a ser atendida por médicos da UPA Norte, mas morreu no local. O marido dela, Luciano Augusto Dias de Azevedo, de 65 anos, também foi ferido pelo disparo.

Imagens de uma câmera de vídeo, obtidas pela Polícia Militar, registraram o ocorrido. O carro onde estava o casal, um Renault Sandero, reduziu a velocidade próximo a um quebra-molas na rodovia. Luciano teria parado para sintonizar o rádio. Marília, sentada no banco do passageiro, notou a chegada do motociclista.

O suspeito estava sozinho em uma moto vermelha e bateu com uma arma de fogo no vidro do carro. Luciano se assustou e engatou a marcha, arrancando com o carro. Neste momento, o motociclista disparou em direção à janela - a bala quebrou o vidro e atingiu o casal. O tiro atravessou o ombro de Luciano e acertou a axila de Marília. O suspeito fugiu do local.

Uma filha do casal, que pediu para não ser identificada, contou que os pais estavam indo viajar para comemorar o aniversário de 66 anos de Luciano nesta quinta-feira. Eles partiram de Sabará, na Região Metropolitana, com destino a Capitólio, no Sudoeste de Minas. "Meu pai e minha mãe estavam indo se divertir e alguém muito ruim ceifou a vida da minha mãe. Meu pai está 'bem', e nós vamos nos reerguer, temos fé. Não se preocupe, porque [o suspeito] será encontrado, seja pela polícia ou por Deus", desabafa a filha.

Marília Aparecida Passos Azevedo morreu durante tentativa de assalto enquanto viajava para comemorar o aniversário do marido Reprodução/Redes Sociais

Mesmo ferido pelo disparo, Luciano dirigiu o carro em direção à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, a cerca de seis quilômetros do local do crime, na tentativa de salvar a esposa. Luciano foi transferido para o Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, e recebeu alta no fim da manhã após ser medicado.

As polícias Militar e Civil continuam à procura do suspeito, que ainda não foi identificado. Mais cedo, peritos criminais investigaram o carro do casal para registrar a dinâmica da ocorrência e buscar pistas que possam ajudar na identificação e prisão do suspeito — uma prisão que pode trazer algum alento para a família enlutada após uma madrugada trágica. "A gente não deve fazer justiça com as próprias mãos. Deus sabe o que faz, e eu sei o que vai acontecer com ele", desabafa a filha do casal.