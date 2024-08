As imagens mostram uma briga generalizada entre sócios do clube

Uma discussão entre duas mães terminou em uma briga generalizada no Pampulha Iate Clube (PIC), na Região da Pampulha, em BH. O caso teria acontecido durante uma festa de comemoração do Dia dos Pais, na última sexta-feira (9/8).



Segundo testemunhas, a discussão começou depois que uma das mães deu um chacoalhão no filho da outra. Um menino de 7 anos estava brincando com algumas pedras do jardim do clube. Em determinado momento, ele acabou acertando outra criança no rosto. A mãe da criança atingida pela pedra foi até o menino e perguntou onde estavam os pais dele. Com medo da reação dos pais, o garoto teria se negado a responder.





Ainda de acordo com as testemunhas, diante da negativa, a mãe da criança atingida pela pedra teria ficado nervosa, segurou o menino pelos braços e lhe deu um chacoalhão.





Quando a mãe do garoto ficou sabendo do ocorrido foi tirar satisfação. As duas começaram a discutir e logo se transformou em uma briga generalizada envolvendo outros adultos. Os pais do menino que recebeu o chacoalhão fizeram um boletim de ocorrência.

Em nota, o clube disse que repudia todo e qualquer ato de agressão e vandalismo. Informou ainda que a comissão disciplinar tomou conhecimento dos fatos e vai analisar e decidir sobre a questão.





Leia a nota na íntegra:





“O Pampulha Iate Clube, através da sua Diretoria, manifesta repúdio e descontentamento a todo e qualquer ato de agressão e vandalismo praticados em seu espaço, como os ocorridos na última sexta-feira, 9 de agosto.





O PIC é um Clube essencialmente familiar e qualquer comportamento de um de seus membros que destoe da conduta respeitosa, civilizada e sociável esperadas, não será tolerado, pois contradiz os princípios básicos desta instituição.





Dessa forma, informamos que a Comissão Disciplinar tomou conhecimento dos fatos e, não só pela gravidade dos atos praticados por algumas pessoas durante o evento, mas seguindo as regras previstas no Estatuto, procederá à análise, apuração e decisão sobre a questão, com a agilidade, prudência e seriedade que o caso requer, diante do lamentável episódio.





Reafirmamos o nosso compromisso com a preservação do ambiente saudável, seguro e acolhedor para todos, que faz do PIC a extensão das nossas casas, onde os associados podem se orgulhar de dizer que fazem parte da Família PIC.





Atenciosamente,

A Diretoria.”

Com informações da TV Alterosa