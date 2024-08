Às segundas-feiras, um bar no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, combina o ambiente descontraído de encontros casuais com uma competição inusitada que conquistou seus frequentadores. Localizado no quarteirão fechado da Rua Paraíba, próximo à Praça Tiradentes, o Bemdito oferece gratuitamente um bingo com vibradores.

O bingo teve início durante a pandemia, de forma online. O organizador João Gabriel Oliveira começou a estudar o mercado, mas não se sentia seguro. "Achava que havia coisas que não deveriam ser vendidas ou que deveriam ter estudos para serem comercializadas. Comecei a estudar a área e, conforme descobria mais, comecei a vender. No entanto, não estava dando muito resultado", relembra.

João Gabriel decidiu então organizar o bingo por meio de lives. "Era tudo artesanal. Eu tirava foto da cartela e mandava para a pessoa. Fizemos isso duas vezes", conta. No pós-pandemia, ele passou a vender os produtos nas ruas. "Era um pouco fora do comum, então comecei a fazer parcerias com alguns bares. Os donos gostavam do evento e da minha presença, e autorizavam o bingo. Mesmo sendo um tema difícil, conseguimos fazer uma abordagem tranquila e didática, com um toque de humor", afirma.

O primeiro bingo presencial aconteceu no ano passado, no Laicos Bar. "Ficamos lá por um ano, até que o bar retirou a atração da programação, e transferimos para o Bemdito", diz João.

O bingo é 100% gratuito e para participar basta ir ao bar em qualquer segunda-feira. Segundo o organizador, o jogo segue as regras de um bingo comum, e os brindes são variados. O prêmio principal é um vibrador recarregável, mas também há o chamado "prêmio de desistente". "Há cerca de 8 a 10 prêmios para as pessoas que optarem por desistir, além de opções para quem perder, normalmente um voucher de lojas parceiras", explica João Gabriel.

"Para o bingo funcionar, é preciso constância. As pessoas que participam sempre voltam com outras, o que mantém a recorrência. Sempre há público novo, muitos turistas que vêm passar o final de semana e buscam um rolê diferente", conta. Segundo ele, no começo havia uma escassez de público masculino, que hoje já tem uma presença marcante no evento.

Serviço

Local: Rua Paraíba, 345 - Funcionários

Horário: de segunda a sábado de 11h às 01h

Telefone: (31) 92000-2661