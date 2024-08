A Albanos Session IPA foi eleita a melhor cerveja do mundo em sua categoria, pelo concurso de bebidas World Beer Awards. A cervejaria se destacou na fase final da competição, que ocorreu em Norwich, na Inglaterra. A bebida é analisada por um júri internacional de especialistas em cerveja.

Além da Session IPA, também consagrada a melhor do Brasil, outros rótulos também foram ao pódio. Dentre eles, a Albanos Brown Ale com medalha de prata, na categoria American Brown Ale; a Albanos Pale Ale com bronze, na categoria Brazilian Pale Ale, e a Albanos 1870 também bronze, no grupo Dark Lager.







Para confirmar a qualidade da bebida, não é a primeira vez que uma cerveja da marca mineira leva o título de melhor do mundo. Em 2021, a Albanos Accidentally Sour - Brown também foi eleita na categoria Sour & Wild Beer Oud Bruin.

Essa também é a segunda vez que a Session IPA sobe ao pódio. Em 2022, a cerveja foi reconhecida com medalha de bronze. O rótulo é marcado pelo corpo muito leve, teor alcoólico baixo e sabor que destaca o amargor dos lúpulos, de características cítricas.

Já a Albanos Brown Ale, veterana nos pódios, somando nove premiações, traz um sabor inconfundível que pode remeter a castanhas e amêndoas, com amargor marcante, mas que não persiste na boca. Além disso, a Albanos 1870 aumenta a coleção para sete medalhas, enquanto a Pale Ale, mais equilibrada entre amargor e doçura, para três medalhas.





O concurso se dedica a eleger os melhores estilos de cerveja ao redor do mundo, como os tipos IPA, Stout e Sour. Durante a disputa, mais de 36 jurados que compõe o time liderado pelo crítico da bebida, Pete Brown, degustam cada cerveja às cegas, isso para examinar de forma justa as qualidades de cada uma.