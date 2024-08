O mundo do uísque acaba de ganhar uma variante brasileira inspirada no estilo do bourbon. Após quatro anos de preparação, a empresa mineira Benerick's lançou o Bourbene, à base de milho orgânico e seguindo o estilo da tradição bebida produzida nos Estados Unidos.

O bourbon, um tipo de uísque constituído ao final do século 18, nos Estados Unidos, é conhecido por ser feito majoritariamente de milho, um ingrediente abundante na região. Com o passar dos anos, tornou-se um símbolo da cultura americana, reconhecido oficialmente pelo Congresso dos EUA em 1964 como um "produto distintivo" do país. Contudo, a produção desse estilo de uísque passou de uma bebida apreciada regionalmente para um fenômeno global, com mercados emergentes na Europa, Ásia e América Latina.

Devido ao clima e às matérias-primas locais, reproduzir a receita do bourbon em uísques brasileiro é uma tarefa difícil. O processo de maturação exige pelo menos dois anos em barris de carvalho, o que, em combinação com a necessidade de manter um padrão de qualidade rigoroso, representa um desafio logístico e financeiro significativo.

Apesar disso, a Benerick's decidiu enfrentar esses desafios ao criar o Bourbene. A bebida é composta por 80% de milho, 20% de centeio e malte, mesma composição utilizada no bourbon feito nos Estados Unidos. O milho utilizado é orgânico, cultivado pela própria empresa em Minas Gerais, e o uísque é envelhecido por três anos em barris de carvalho americano. O produto final da abertura do primeiro barril desta safra inicial são 216 garrafas numeradas e rotuladas uma a uma, manualmente.





