"Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa." Os versos de Joelma fizeram sucesso na web e aumentaram a fama do tradicional prato paraense. Agora, o tacacá ganhou reconhecimento internacional, entrando para a lista das 100 melhores sopas do mundo, divulgada pelo site TasteAtlas, considerado a enciclopédia da gastronomia.

O prato favorito de Joelma aparece na 25ª posição, com nota 4,5. O tacacá é um caldo feito com camarões secos, tucupi (subproduto da mandioca selvagem), fécula de mandioca, pimentas amarelas picantes e jambu. "Para fazer o tucupi, o suco extraído de uma variedade específica de mandioca azeda chamada mandioca brava é fervido e deixado para fermentar para eliminar os altos níveis de cianeto que possui em sua forma crua. Após o término do processo de fermentação, o molho resultante se distingue por uma cor amarelada e um sabor intensamente ácido", descreve o site.

O TasteAtlas ainda destaca a sensação causada pelo jambu. "A sensação de entorpecimento da sopa vem da planta jambú, que além de ser usada na culinária, também tem uma longa tradição como remédio popular no Norte do Brasil, especialmente nos estados do Pará e Amazonas", aponta o texto.





O prato é muito tradicional no Brasil, onde é servido tipicamente à tarde, pelas tacacazeiras. "É tradicionalmente servido bem quente em tigelas ocas, conhecidas como cuias, embora alguns vendedores o ofereçam em tigelas de cerâmica. Não é necessário colher para comer tacacá, pois a maneira tradicional de consumi-lo é beber direto da tigela. Curiosamente, a maioria dos vendedores que vendem essa iguaria não tem ideia das quantidades de ingredientes usados na sopa, pois não utilizam uma receita fixa", finaliza o site.

O TasteAtlas recomendou três lugares para saborear tacacá no Brasil: Tacacá da Dona Maria (Viela Nazaré, 902 - Nazaré, Belém - PA - Telefone: (91) 9142-043), Tacacá da Gisela (R. Marçal, 216 - Centro, Manaus - AM - Telefone: (92) 98801-4901) e Tacacá do Norte (Rua Barão do Flamengo, 35R - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 2205-7545).

Além do tacacá, a lista conta com outro representante brasileiro: a sopa Leão Veloso, do Rio de Janeiro, que ocupa o 86º lugar. "Esta sopa de frutos do mar recebeu o nome de Leão Veloso, um diplomata brasileiro que desenvolveu um gosto por bouillabaisse durante seu serviço na França. Ao retornar ao Brasil, ele ajustou a receita do famoso clássico francês, provavelmente devido à indisponibilidade de alguns ingredientes", explicou o TasteAtlas.

"Seu prato logo se tornou um favorito em todo o litoral, especialmente no Rio de Janeiro, onde agora há bares especializados nesta sopa rica e picante, que é tipicamente feita com garoupa inteira e vários mariscos", apontou.