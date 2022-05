Joelma convida dançarino cadeirante para gravação de seu DVD

Joelma dança com Adriano Silva e viraliza nas redes sociais

E esse momento aqui, que linda essa iniciativa da Joelma da inclusão do bailarino com deficiência, precisamos avançar muito mais! pic.twitter.com/vFiZtQ8rlx %u2014 Diogo Lamarque (@diogolamarque) May 15, 2022

Rainha acessível %uD83E%uDD70 %u2014 %u303D%uFE0Faicon (@Mike_Barbosan) May 16, 2022

O dançariono cadeirante Adriano Silva deu um show ao participar de apresentação da cantora Joelma. O momento viralizou nas redes sociais com um vídeo da gravação de seu DVD "Isso é Calypso" no Sambódromo de Manaus no último sábado (14/05), quando Adriano e Joelma dançam. A apresentação foi aplaudida pelos internautas, que apoiaram a ação da cantora.