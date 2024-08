O cenário gastronômico mundial sempre proporciona o surgimento de tendências inovadoras. Entre elas, atualmente, está o "drunch" – uma combinação criativa das palavras "dinner" (jantar) e "lunch" (almoço), em que restaurantes e bares diversificam o cardápio e atraem mais clientes em horários alternativos.





O conceito está ganhando popularidade na Europa entre os curiosos que buscam uma escolha saborosa e prática para o dia a dia. O drunch se apresenta como a solução ideal para quem deseja desfrutar de pratos mais elaborados no meio da tarde ou para aqueles que preferem unir o melhor dos dois mundos em uma única experiência, realizada geralmente entre 16h e 20h, combinando elementos de ambas as refeições.

Diferentemente do brunch, que mistura "breakfast" (café da manhã) e "lunch" (almoço) e cmeça mais cedo, o drunch é composto por um menu de saladas leves, petiscos e pratos elaborados. Além disso, é geralmente acompanhado de drinques refrescantes, feitos com frutas da estação, e vinhos.



É possível pedir um dos três menus de drunch nas noites de domingo e segunda-feira no hotel The Peninsula Paris Maelle Saliou/Divulgação

Ao ar livre

O The Peninsula Paris, hotel de luxo em Paris, na França, por exemplo, reabriu seu terraço, o La Terrasse Kléber, com uma programação que inclui três tipos de drunch para atrair o público, oferecendo uma experiência única ao ar livre ou sob a luz do luar, nas chamadas “Sunday Escapes”. Os menus são servidos todos os domingos e segundas-feiras à noite.





O hotel promete encantar os convidados com uma seleção de pratos com inspiração mediterrânea e um toque de verão. As entradas incluem burrata com cítricos, pissaladière (espécie de torta tradicionalmente coberta com cebola caramelizada, anchovas e azeitonas pretas) e salada de legumes da horta com quinoa e limão cristalizado.

Entre os pratos principais, preparados na hora, estão polvo braseado, paleta de cordeiro com alga marinha e salmão grelhado com missô. Para finalizar, a premiada chef pâtissier Anne Coruble prepara sobremesas refrescantes, como a panna cotta de baunilha com morangos frescos, tiramisu com nozes-pecã caramelizadas e pavlova de frutas vermelhas com notas de verbena.

O cliente ainda pode escolher entre vinhos e coquetéis criativos para acompanhar a refeição.

Agora resta saber quando essa nova tendência chegará aos restaurantes brasileiros e se tem chance de virar moda entre o público local.

