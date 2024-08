A ginasta Rebeca Andrade subiu ao pódio pela sexta vez nesta segunda-feira (5/8) e se consagrou como a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Neste ano, a atleta conquistou quatro pódios em uma mesma Olimpíada – algo inédito entre os atletas brasileiros. Rebeca faturou o ouro no solo, a prata no salto e no individual geral e o bronze por equipes.

Mas, para além do esporte, a ginasta também se mostrou amante da culinária. Em uma entrevista recente, Rebeca surpreendeu a todos ao confessar seu método para se concentrar antes das competições: ela pesquisa receitas e pensa em qual delas ela irá preparar ao voltar para casa.

Assim como a maioria, a medalhista também já admitiu ter um prato favorito. O clássico estrogonofe de frango é o que faz seus olhos brilharem como uma medalha de ouro. A receita, acompanhada de arroz e batata palha, agrada qualquer paladar, em suas mais variadas versões, seja de carne ou frango. Mas, será que esse prato tem o valor nutricional que um atleta precisa? A resposta é sim!



A chef e nutricionista Carolina Fadel diz que o estrogonofe é interessante não só em sabor, mas também do ponto de vista nutritivo. "Tem uma fonte de proteína animal muito boa, tanto o frango quanto a carne bovina. A proteína é fundamental para a alimentação de um atleta, para a formação e manutenção de massa muscular", explica.

Além disso, a proteína animal é completa em relação aos aminoácidos - compostos químicos que atuam no funcionamento do corpo. "É o nutriente mais nobre que nós temos. Por isso a dieta de um atleta precisa ter as quantidades de proteína muito bem distribuídas no dia, e o estrogonofe é um prato que leva uma proteína boa de fonte animal", acrescenta a chef.

Geralmente feito com carnes de massa magra, o teor de gordura do estrogonofe pode ser elevado pelo creme de leite. "Já os acompanhamentos geralmente são o arroz e a batata palha, fontes de carboidrato. Então, a proteína é fornecida para o músculo se desenvolver, e os carboidratos são combustíveis para a musculatura funcionar", explica Carolina.

Se for necessário evitar a fritura da batata, ela pode ser assada. "É uma ótima fonte de nutriente, o carboidrato libera energia muito rápido, então é a preferência para o preparo de um atleta", diz. A chef ainda ressalta que a dieta de qualquer pessoa, especialmente de esportistas, precisa ser completa, bem calculada e ter todos os nutrientes para um bom desempenho. "Mas não há nada na receita que impeça de estar de estar na alimentação deles, e o estrogonofe é uma paixão nacional", conclui.

Para não ficar só na vontade, a chef Carolina Fadel compartilhou uma receita do prato preferido de Rebeca Andrade, que pode ser feito nas versões de carne bovina ou frango. Confira abaixo:

Receita de Estrogonofe

Ingredientes

1 kg de Filé Mignon ou peito de frango

300g de Cogumelo Paris

1 cebola

2 dentes de alho

1 lata de tomate pelado

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de mostarda tipo Dijon

3 colheres (sopa) de molho inglês

½ xícara de vinho tinto

2 colheres (sopa) de azeite

360 ml (1 e ½ xícara) de creme de leite

sal e pimenta do reino a gosto



Modo de preparo

Limpe e corte o filé em cubos pequenos. Numa panela, coloque um fio de azeite e sele os cubos de carne. Reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola picadinha e deixe dourar bem. Adicione o alho e deixe dourar. Junte o extrato de tomate, a mostarda, o tomate pelado e mexa bem. Retorne com a carne e adicione o molho inglês e o vinho. Junte os cogumelos fatiados e deixe refogar por alguns minutos. Misture o creme de leite, tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, até o molho engrossar. Sirva com arroz branco e batata palha.

Uma dica!

Você pode substituir o vinho por conhaque ou cachaça para deglaçar a panela. Use o creme de leite fresco para não talhar seu molho no cozimento. Você pode substituir o tomate pelado por um ketchup de boa qualidade ou até mesmo por um bom molho de tomates frescos.

