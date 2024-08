Completando um ano da aquisição total pela empresa canadense McCain, o pão de queijo Forno de Minas vai iniciar sua produção em Portugal, a partir de janeiro do próximo ano. Segundo o CEO da empresa, Rodrigo Abreu, eles vão ter a mesma fórmula dos que são produzidos em Contagem, na Região Metropolitana de BH.





Abreu destacou, em entrevista ao EM, que a necessidade de fabricar ao invés de exportar para o continente europeu se deu em razão de questões legais. A empresa já fornece o produto para vários países, como Estados Unidos, Uruguai e Chile, mas “a regulamentação da União Europeia não permite que produtos lácteos, não só do Brasil mas também da América do Sul, entrem”, explica Abreu. Ou seja, a única forma do pão de queijo entrar no país é se for produzido na própria Europa.





O empresário afirmou que até tentaram importar o queijo de lá e exportar de volta, mas não foi possível porque o queijo não é o mesmo. Além do ovo, que também não conseguiriam importar in natura.





“É muito mais difícil produzir em Portugal, em razão dos equipamentos desenvolvidos para fazer o pão de queijo original, escaldado. Lá, a maioria usa o método da mistura seca. Nós já exportamos a partir da fábrica daqui para vários países, mas as restrições legais da Europa nos impedem”, completa. Com isso, Portugal vai ser o único lugar com produção além de Contagem.

A produção nacional do pão de queijo da Forno de Minas acontece inteiramente em Minas Gerais Divulgação/Forno de Minas





O grupo pensa em um co-packing, como uma terceirização da produção. “Dessa forma, vamos ter os equipamentos certos, certificados por nós, produzindo o queijo lá e mandando os insumos corretos”, projeta. A produção em Portugal será pequena, feita sob demanda, em uma fábrica com cerca de, segundo Rodrigo, no máximo 1.000 m². “Não é uma estrutura grande, mas vamos levar a alma e a qualidade do produto. Serão cerca de 600 a mil toneladas por ano”, afirma.





Nos EUA, entretanto, ele confirma que o volume de vendas é muito grande. O país recebe de 4 a 5 contêineres de pão de queijo todo mês. “A expectativa é que isso seja 10 vezes mais, com 50 contêineres nos próximos cinco anos”, prevê. No próximo ano, um novo escritório será inaugurado lá.

Sobre o investimento nessa expansão internacional, o CEO respondeu que Portugal, além dos Estados Unidos, México e América Latina, tem cerca de 20% do investimento de marca que existe no Brasil. Ele comenta, ainda, sobre a forte demanda de outras partes da Europa, como o Reino Unido, Itália e regiões da França, que futuramente podem ser atendidos. “Temos que fazer, precisamos levar a marca 'Minas Gerais' para o mundo”, conta Abreu.





Produção nacional é 100% em Minas





A produção nacional do pão de queijo da Forno de Minas acontece inteiramente em Minas Gerais. Ela acontece na sede em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e somente o queijo é produzido em um laticínio na região Oeste de Minas, em Conceição do Pará. Abreu explica que isso se dá pela proximidade com a bacia leiteira.

“O leite chega todos os dias para fazermos o tratamento e chegarmos no queijo ideal, finalizando com a maturação dele. Nós mesmos produzimos porque um bom pão de queijo tem que ter um bom queijo, esse é o segredo”, afirma.





Feira Summer Fancy Food Divulgação/Forno de Minas

Questionado sobre o que os estrangeiros acham sobre o pão de queijo, Rodrigo Abreu disse que se deparou com muitos clientes, donos de empresas e supermercados, em uma feira que estiveram nos Estados Unidos, a Summer Fancy Food, e “não têm um que não goste”. Sobre o Brasil, ele confirma que o mineiro é, com certeza, o maior consumidor no mercado, mas que São Paulo se aproxima cada vez mais.