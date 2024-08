As edições anteriores do evento também contaram com aulas de chefs renomados

Chefs renomados e profissionais da gastronomia nacional se unem a alunos e entusiastas, nos próximos dois dias (1º e 2 de agosto), na Faculdade Senac, em Belo Horizonte, para a 5ª edição do Mesa ao Vivo Minas Gerais. O encontro promove um intercâmbio de conhecimento, com o objetivo de conectar a escola ao mercado, por meio do tema “Cozinha Mineira: Patrimônio, Origem e Futuro”.

Em março deste ano, o governo do estado lançou o projeto "Ano da Cozinha Mineira - Clássica e Contemporânea", que envolve um trabalho conjunto entre secretarias e parceiros para estimular a culinária do estado em todo o país e também no mercado estrangeiro. "Explorar as raízes históricas da cozinha mineira como patrimônio cultural já é um excelente exercício para a inovação. A nossa cultura alimentar é um infinito de possibilidades", explica Marcelo Wanderley, da Cumbucca Projetos, um dos realizadores do evento.

A edição é "para todo mundo que gosta da gastronomia, não somente para alunos e chefs, mas também para turistas e visitantes, pessoas que tenham afinidade com a culinária", reforça Edson Puiati, diretor de hospitalidade e gastronomia do Senac Minas.

"A temática foi pautada na miscigenação de cozinheiros que a gente vive hoje. Ao longo desses anos, estamos convivendo com mais de cinco gerações da cozinha mineira, incluindo a clássico e a contemporânea. Quando falamos de origem e futuro, nos apegamos às raízes, que é o local onde começamos a nossa história, em que tivemos as primeiras escolas de gastronomia e nossos primeiros ensinamentos. Quando eu falo patrimônio, é por meio dos chefs e dos ingredientes premiados internacionalmente, como os queijos, os azeites e os destilados mineiros. Essa evolução nos transforma, não só nos modos de fazer, mas também nos conhecimentos que aprendemos de vários países que nos influenciaram de uma maneira tão forte. A cozinha mineira perpassa por todas as etnias pela riqueza de ingredientes e a ideia é trazer chefs jovens juntamente com os veteranos pra discutirem juntos quais caminhos iremos seguir, como pensar a cozinha do futuro para evoluirmos para algo inovador que escreva os próximos capítulos dessa história", analisa Puiati.







O diretor do Senac Minas completa: "É importante ressaltar que a nossa cozinha tem essa fama pela cultura alimentar que evoca a família. É uma cozinha muito autêntica. Quando a gente vai a um restaurante de cozinha típica mineira, temos a autenticidade retratrada ali, o jeito mineiro de ser em cada garfada, em cada gole. Seja dentro de um restaurante ou na casa de um mineiro, a gente sabe que está respirando uma cultura real, que não foi construída sem contexto, e sim ao longo dos pelo menos 300 anos de história da cozinha mineira. O objetivo do termo patrimônio é refletir esse jeito de ser além dos ingredientes, para preservarmos isso, respeitar as origens e olhar para o futuro. Resolvemos mostrar para o Brasil e o mundo toda a nossa gastronomia, que é única e possui um papel muito importante dentro da nossa hospitalidade".

Atividades gratuitas e pagas



O Mesa ao Vivo Minas Gerais inclui programação gratuita e aberta ao público, batizada de Farofa Brasil, reunindo produtores da gastronomia familiar de várias partes do estado, com barracas de produtos próprios, como azeite, cogumelos, frutas, geleias, queijos, vinhos e cachaças. É o espaço para conhecer e degustar as bebidas e comidas.

Já as atividades pagas se dividem em duas frentes: aulas-shows e salas de degustações, com ingressos que variam de R$ 50 a R$ 90. Nas salas de degustação, estão previstos cafés, queijos, vinhos, cervejas e cachaças.

O português Cristóvão Laruça comenta sobre a participação no evento: “Já é o segundo ano em que sou convidado a participar e poder estar ao lado dos grandes nomes da cozinha brasileira e mineira é um prazer muito grande, principalmente sendo português há 19 anos no Brasil. Estar dentro desse grupo é muito gratificante”, destaca o chef dos restaurantes Caravela e Turi.



Laruça comenta sobre poder trazer seu legado da cozinha portuguesa, que acabou se transformando e se juntando a outras cozinhas: "Achei o tema posto esse ano muito legal para mim, na minha visão portuguesa, por poder explorar um pouco a origem da cozinha mineira, que resulta da fusão de três cozinhas: a portuguesa, a africana e a indígena".





"Estou há 19 anos no Brasil e não teve nenhum sabor que me surpreendeu mais do que a baroa. Quando estive aqui em Minas pela primeira vez, há 16 anos, e comi baroa pela primeira vez em Tiradentes, fiquei absolutamente encantado. Então, o meu prato vai trabalhar a carne de porco enquanto legado português e a baroa, trazendo algumas técnicas contemporâneas, trazendo a questão do futuro, da visão moderna, com o jiló e a pimenta biquinho", completa.

O chef Marcus Monteiro apresenta um Surubim cozido na manteiga de garrafa Genilton Elias/Divulgação

Já o chef e professor Marcus Monteiro representa o Senac no evento e vai ensinar em uma das aulas surubim cozido na manteiga de garrafa, pirão de leite de castanha de pequi e maxixe em conserva. "Me inspirei em ícones do estado, como o Rio São Francisco, o cerrado e o Norte de minas, que é uma região que contém inúmeros elementos que prevalecem na cultura mineira. Estou trazendo um prato com peixe de rio, que é encontrado no São Francisco, juntamente com elementos como farinha de mandioca, manteiga de garrafa e o pequi", explica.

Pratos como arroz caldoso de galinha caipira com gel de pequi e pimenta, das chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, e o tropeiro de farelo de broa de fubá com dois feijões, farinha de baru e picanha de porco, da chef Bruna Martins, também serão apresentados nas aulas, que têm o objetivo de refletir sobre caminhos para solidificar as conquistas mineiras na gastronomia das últimas duas décadas, além de identificar e debater os próximos passos.

Vamos jantar?



Além de promover conversas e práticas sobre o universo da comida, o evento oferece jantares magnos, que proporcionam uma experiência única aos participantes, onde pratos elaborados e técnicas culinárias inovadoras de renomados chefs são apresentados em um ambiente de apreciação gastronômica.

Nesta sexta-feira (2/8), Guilherme Melo, chef do Nuúu Restaurante, do Novotel Savassi, recebe para o Jantar Magno aberto ao público os chefs Lucas Corazza, confeiteiro viajante e apresentador do programa "Que Seja Doce", da GNT; a paulista Carol Fiorentino, com sua cozinha descomplicada e saudável; Caio Soter, do Pacato Restaurante, que transforma a cozinha mineira; e Fabiana Rodrigues, a chef especialista em cozinha mediterrânea com bases da cozinha mineira.

O menu exclusivo será composto por entradas, snacks, pratos principais, frutos do mar e carnes, além de sobremesa. Todas as etapas do jantar serão harmonizadas por vinhos. Os ingressos do jantar podem ser adquiridos pelo Sympla por R$ 270 + 10% por pessoa, com a harmonização de vinhos incluída no valor.

Já o Jantar Magno Grogotó é o grande evento de encerramento do circuito. Será fechado para o público, já que é mais voltado para o meio acadêmico, e acontece na noite de sábado (3/8) no Hotel-Escola Senac Grogotó, em Barbacena, a 170km de BH. Com um menu harmonizado de 6 tempos, terá como base as origens da cozinha mineira e a orientação da cozinha francesa. Os chefs anfitriões do jantar possuem uma conexão enraizada com o local, como o Mauro Cesar de Paula, chef executivo do hotel com 11 anos de casa e o já citado Edson Puiati, que, além de chef de cozinha, foi aluno, professor e gerente-geral do Grogotó no passado.





O menu conta com Ivo Faria, chef mineiro multipremiado nacionalmente e considerado um dos principais expoentes da gastronomia mineira, ex-aluno do Senac; Diego Lozano, reconhecido como o melhor chocolateiro do país e vencedor da seletiva brasileira do World Chocolate Masters em 2007, onde ficou entre os 20 melhores do mundo; Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do MasterChef Brasil e à frente do Clos Wine Bar e Bistrô, em São Paulo; e Ian Baiocchi, restaurateur premiado e prestigiado no centro-oeste brasileiro, foi eleito o melhor vhef do ano na categoria nacional pela Revista Prazeres da Mesa em 2023.

Confira a programação completa

1º de agosto (quinta)

AULAS

11h30 às 12h15 - Cozinha 2: Cristóvão Laruça - Cozinha de Origem - Receita: Presa de porco com mousseline de baroa defumada, jiló caramelado e gel de pimenta biquinho

12h às 12h45 - Cozinha 1: Lucas Corazza - “Minas” de um paulista: queijo, milho e goiabada! - Receita: Cheesecake gelada com flocos de milho e goiaba

12h45 às 13h30 - Cozinha 2: Juliana Duarte - Cozinha e memória. - Receita: Pedacinho de chão

13h15 às 14h - Cozinha 1: Faby Paula, Jaime de Souza, Deliane de Paula, Marcilia de Paula, Deusdete Franzino, Creuza da Conceição, Maurina de Paula - Cozinha de Quilombo - Receita: Feijoada

14h30 às 15h15 - Cozinha 1: Carol Fiorentino - Receita: Bamba de couve com vinagrete de biquinho e “pede moleque”



14h45 às 15h30 - Cozinha 2: Marcus Monteiro - O Rio São Francisco, o Cerrado e o Norte de Minas - Receita: Surubim cozido na manteiga de garrafa, pirão de leite de castanha de pequi, maxixe em conserva



16h às 16h45 - Cozinha 1: Flávio Trombino - Tutu bebo - comida de festas folclóricas mineiras - Receita: Tutu mineiro com farofa de torresmo e gema curada



16h15 às 17h - Cozinha 2: Felipe Leão - Campo e hortas de Minas Gerais! - Receita: costelinha com pequi



17h15 às 18h - Cozinha 1: Ian Baiocchi - “A rua é meu diploma” - Como a comida de rua corriqueira transforma nossa cozinha

17h30 às 18h15 - Cozinha 2: Carol Fadel e Maria Clara - Simplesmente domingo! - Receita: arroz caldoso de galinha caipira com gel de pequi e pimenta





DEGUSTAÇÕES





14h às 15h - Julia Henriques - Café Mineiro: Entre memórias e tendências - “Explorando o Café mineiro como referência afetiva e cultural”

15h30 às 16h30 - Osmar Santos - Vinhos mineiros: história, terroir e futuro



17h às 18h - Heitor Silva - Cervejaria Baden Baden - 25 anos de pioneirismo e tradição





1º de agosto (sexta)

AULAS

11h às 11h45 - Cozinha 1: Elisa Fernandes - “Revisitando clássicos mineiros” - Receita: Choux com creme de queijo e coulis de goiabada



12h às 12h45 - Cozinha 2: Fabiana Rodrigues - “Tesouro Dourado: Celebração da Ancestralidade!” - Receita: Capelleti de frango caipira com fonduta de milho verde, queijo canastra e quiabo tostado



12h15 às 13h - Cozinha 1: Diego Lozano - Locomotiva 68 - Receita: Patê a choux de chocolate



13h15 às 14h - Cozinha 2: Jaime Solares - Tradição, glamourização e legado; o papel do cozinheiro profissional na construção do futuro da gastronomia - Receita: Língua de boi recheada com polvo / língua de boi recheada com linguiça calabresa



13h30 às 14h15 - Cozinha 1: Caio Soter - Vida a Tempo: o queijo mineiro sob uma nova visão - Receita: Misto quente com queijo Bello e multi esférico de presunto

14h30 às 15h15 - Cozinha 2: Taina Moura - Cozinha mineira e seu quintal - Receita: Polenta cremosa com lombo suíno glaceado ao citron de ora pro nóbis finalizada com crocante de pão de queijo

14h45 às 15h30 - Cozinha 1: Gui e Gabi - Uma linguagem contemporânea da cozinha mineira tradicional - Receita: Canapé de frango de quintal

15h45 às 16h30 - Cozinha 2: Yves Saliba - A inventividade é o principal? - Receita: Bochecha de porco com gelato de cogumelo, dashi e couve com gengibre

16h às 16h45 - Cozinha 1: Michael Yamashita - Abundância Local - Aproveitar a riqueza e diversidade da culinária brasileira

17h às 18h45 - Cozinha 2: André Paganini - Menino pequeno no norte de Minas - Receita: “Bacalhau” de surubim do norte de Minas



17h15 às 18h - Cozinha 1: Bruna Martins - Conceito e criação na gastronomia - Receita: Tropeiro de farelo de broa de fubá com dois feijões, farinha de baru e picanha de porco







DEGUSTAÇÕES

11h às 12h - Fernando Bebber - Padaria Artesanal Mineira - Receita: Pão de torresmo

12h30 às 13h30 - Heitor Silva - Degustação dirigida de cervejas artesanais mineiras - AMACERVA

14h às 15h - Professor Elmer Almeida - Queijos Artesanais - História e Sabores

15h30 às 16h30 - Leo Gomes - “Cachaça de Gerais: um brinde à alma do Norte de Minas” - Receita: Coquetel Cerrado Mineiro



17h às 18h - Victor Quaranta - Como mapear a percepção de evolução dos sabores: Flavor map/flavor profile - Coquetel: Grande sertão veredas



JANTAR MAGNO

20h – Hotel Novotel Savassi

R$ 270 + 10% por pessoa, com a harmonização de vinhos incluída no valor.

Snacks

Polenta com couve com molho de pimenta, da chef Carol Fiorentino

Vieira gratinada na fonduta de queijo chow, da chef Fabiana Rodrigues



Telha de pão de queijo, milho tostado, creme de requeijão moreno e beldroega, do chef Caio Soter



Chips de Jiló, gema, queijo Ribeiro Fiorentini e farofa de torresmo, do chef Guilherme Melo



Biscoito de especiarias, patê de fígado de frango, goiabada cascão e chips de quiabo, do chef Lucas Corazza



Pratos

Salada de Feijão Fradinho com Vinagrete de rapadura, da chef Carol Fiorentino

Canjiquinha de milho crioulo com frutos do mar e ora-pro-nóbis, da chef Fabiana Rodrigues



Barriga de porco, texturas de abóbora e demi glace de semente de coentro, do chef Caio Soter



Costela com café, baroa, mexerica e gondó, do chef Guilherme Melo



Cheesecake basco de baunilha e raspas cítricas, crumble de avelãs e chocolate, doce de leite queimado, flor de sal e sorvete de café, do chef Lucas Corazza



Serviço



5ª edição do Mesa ao Vivo Minas Gerais

Dias 01, 02 de agosto, das 11h às 19h

SENAC Belo Horizonte – Rua dos Goitacazes, 1159 - Barro Preto

Ingressos: www.prazeresdamesa.com.br/MesaAoVivoMinas2024

@prazeresdamesa





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino