Salvador está em festa. O único restaurante brasileiro na lista de recomendações da revista norte-americana Time é da capital da Bahia. Idealizado pelos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, o Origem entrou na lista dos 100 melhores lugares do mundo para se visitar no Brasil.



A revista anunciou nesta quinta-feira (25/7) a List of The World’s Greatest Places of 2024 e o Origem, reconhecido pelo trabalho de resgate da cultura baiana por meio de uma gastronomia inovadora, é o único representante brasileiro.

Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca são os fundadores do restaurante Origem, em Salvador Leonardo Freire/Divulgação



"Sabemos que estamos fora do eixo Rio-São Paulo de turismo gastronômico e ver o nosso trabalho em destaque mundial nos fortalece ainda mais, nos mostra que estamos no caminho certo e abre possibilidades para que outros do Nordeste também mostrem sua cultura, seus insumos, suas origens”, celebra o chef Fabricio Lemos.



A chef confeiteira Lisiane Arouca reforça: “Depois de anos de muito trabalho, conseguimos fazer com que nosso estado e o Nordeste brasileiro sejam lembrados. É uma alegria sem fim poder colocar a Bahia na rota mundial do turismo."

Mistura de influências



No texto de apresentação do Origem, a revista exalta o trabalho dos chefs de "apresentar ingredientes e técnicas introduzidas por africanos escravizados, mesclando-os com influências indígenas brasileiras e europeias". Em seguida, cita pratos como o efó (guisado feito com ervas nativas, camarão seco e amendoim) e a sobremesa criada para Iemanjá, que combina pérolas de mandioca e sorvete de umbu.



A publicação ainda destaca os planos dos chefs de abrir, no mesmo prédio do restaurante, um laboratório de pesquisas para catalogar seus métodos e apresentar aos visitantes a culinária baiana.

Cocada de forno, bolo de milho crioulo vermelho, creme inglês de doce de leite, sorvete de requeijão moreno e farofa de licuri Leonardo Freire/Divulgação



Prêmios



O restaurante já vem colecionando prêmios ao longo dos últimos anos. Pelo segundo ano consecutivo, integra a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina pelo The World's 50 Best Restaurants. Nesta edição, alcançou o 76º lugar. Além disso, Fabricio e Lisiane figuram na 74ª posição da lista do prêmio The Best Chef.



Os prêmios não param por aí. Neste ano, já ganhou o título de melhor restaurante do ano da região Nordeste pela revista de gastronomia Prazeres da Mesa e conquistou o 2° lugar entre os 100 melhores restaurantes do Brasil segundo ranking da Revista Exame.

O Grupo Origem

O restaurante Origem é parte do Grupo OriGem, que reúne mais cinco negócios em Salvador: Ori, Segreto, Minibar Gem, Megiro, Orí e Fera Rooftop. Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca também estão à frente de todo o conceito gastronômico do Fera Palace Hotel.

Mini arroz, fumeiro, camarão, caldo de lambreta, azeite verde e tuile de tinta de lula Leonardo Freire/Divulgação



Como contam no site, "originalidade é a palavra que une todas as nossas casas e, apesar de suas particularidades, todos resgatam a identidade gastronômica da Bahia". O propósito do Grupo OriGem é trabalhar com ingredientes nativos e identitários para a promoção de uma alta gastronomia ao mesmo tempo autenticamente baiana.

A lista

A Time chegou à List of The World’s Greatest Places of 2024 solicitando indicações de lugares – incluindo hotéis, cruzeiros, restaurantes, atrações, museus, parques e mais – à sua rede internacional de correspondentes e colaboradores e por meio de um processo de candidatura, considerando aqueles que oferecem experiências novas e emocionantes.

A lista completa está neste link.

Serviço



Origem

Endereço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores - Salvador (BA)

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 18h30 à 0h

Telefone: (71) 99202-4587

Site: www.restauranteorigem.com.br

Instagram: @restauranteorigem