A junção do espaguete à bolonhesa com a parmegiana

Do queijo com goiabada ao "tropeguete", junção do tropeiro com espaguete, os mineiros já mostraram que são bons em misturar pratos distintos. Em Belo Horizonte, por exemplo, o espaguete à bolonhesa ganhou um acompanhamento inusitado: a parmegiana, geralmente preparada com carne de boi ou frango empanado. A crocância da carne com o molho de tomate e a maciez da massa com queijo gratinado por cima, formaram uma combinação irresistível, mas totalmente desconhecida nas mesas italianas.

O chef italiano Massimo Battaglini, explica que no país não é comum servir duas carnes no mesmo prato. "Não é comum porque já tem a proteína na massa. A combinação ideal seria um acompanhamento mais leve." Ele conta que na Itália, as massas não são servidas com carne além da que já estiver no molho, como a bolonhesa. "Massa não acompanha carne, ela é servida antes. O primeiro prato são as massas, risottos ou cremes, em seguida se serve a proteína com um acompanhamento, em outro prato", reitera.

Apesar do nome italiano, a invenção é genuinamente brasileira, e não demorou muito para que essa mistura se tornasse um dos pratos mais pedidos em restaurantes belo-horizontinos. Por isso, o Degusta separou três lugares onde o espaguete à parmegiana pode ser encontrado, confira:

Chopp da Fábrica

Com três unidades espalhadas por BH, o Chopp da Fábrica serve a iguaria, há 30 anos. A ideia surgiu quando o estabelecimento começou a operar de madrugada, e resolveu adaptar a parmegiana para um prato de maior "sustância". Para isso, o purê de batata convencional foi substituído pelo espaguete. Há opções de pratos para até três pessoas e os valores variam de R$ 45,90 a R$ 109,90. "É um prato muito saboroso, a combinação ficou muito legal", comenta o chef da casa, Bruno Delli Zotti.

Endereços:

Rua Passa Tempo, 50 - Anchieta

Alameda Oscar Niemeyer, 154 - Vila da Serra

Av. Otacílio Negrão de Lima, 2733 - Pampulha

Telefone: (31) 3241-1766

@choppdafabricabh

La Farina

No La Farina, o espaguete à parmegiana é servido há dois anos, e surgiu para complementar a massa que já era servida na casa. O restaurante tradicional trabalha com produção própria."Tudo aqui é artesanal, desde a massa até o molho. O prato virou um dos mais procurados por quem frequenta", comenta o proprietário Antônio Carlos Soares, mais conhecido como Tonim La Farina, pelos clientes. Em média, o La Farina serve 250 pratos por semana. Há opções de prato executivo (R$ 30,00), para uma pessoa (R$ 60,00) ou duas (R$ 89,00).

Endereços: