Do frango com quiabo ao queijo com goiabada, os mineiros já provaram que gostam de boa mistura, e disso o ex-motorista de aplicativo Humberto Rodrigues sabe. O “Betinho”, preocupado com a saúde, abandonou as corridas durante a pandemia e encontrou na venda de marmitas uma nova fonte de renda. O cardápio do Tropeirim do Betinho em Contagem, na Grande BH, que começou com tropeiro, feijoada e espaguete, a pedido dos clientes, ganhou mais um integrante: o “tropeguete”.

O marmitex é servido meio a meio, metade feijão tropeiro, metade espaguete. A mistura surgiu da indecisão da clientela, que pedia a Humberto para colocar as duas receitas na mesma embalagem. A fusão, que aconteceu por acaso, tornou-se uma combinação ideal, que equilibra o “molhadinho” do molho à bolonhesa com o sabor único do feijão tropeiro, feito com feijão roxo, farinha de mandioca e acompanhado por ovos mexidos, bacon, calabresa e couve. No espaguete, o segredo do sabor marcante é o queijo minas ralado, que substitui a tradicional muçarela.

Vendida em dois tamanhos, a marmita pequena sai por R$ 17 e a grande por R$ 20, o Tropeirim do Betinho atende por encomendas feitas por WhatsApp, Instagram e Ifood. Os pratos podem ser retirados no local ou entregues pelo delivery. O Tropeirim do Betinho também trabalha com eventos, servindo comida mineira e churrasco.



De pai para filho

“Cozinheiro” por hobby desde a adolescência, Humberto conta que o gosto pela comida tradicional mineira veio do pai. “Meu pai era natural de Conceição do Pará (MG), lá ele aprendeu todas essas receitas tradicionais e sempre cozinhou em casa”, relata. Hoje é Betinho quem cozinha para os filhos que, segundo ele, adoram sua comida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Serviço

Tropeirim do Betinho

Rua Nossa Senhora das Graças 95, Jardim Marrocos - Contagem

(31) 7158-4514

@tropeirimdobetinho