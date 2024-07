Você sabia que o recipiente onde sua cerveja é vendida impacta diretamente no sabor? É isso que o Andrade Sommelier, especialista em vinhos, contou durante sua participação no podcast ‘Ô meu fi’. A conversa foi no ano passado, mas o corte foi resgatado e viralizou na web. Para ele, a cerveja de lata é mais gostosa do que a de garrafa.





A explicação tem a ver com a luz. “A Heineken de lata é melhor do que a Heineken de garrafa, porque a garrafa está em contato direto com a luz no transporte e a lata não. A heineken de garrafa tem um defeito que é o gosto de luz”, apontou.





A luz realmente impacta no sabor de bebidas como vinho e cerveja. “A exposição à luz, especialmente à luz solar ou a fontes de luz artificial com radiação ultravioleta (UV), pode levar a reações químicas indesejadas nas bebidas, alterando seu sabor de maneiras adversas”, escreveu o sommelier. Isso deixa a bebida choca e com cheiro ruim.





Mas a diferença não é gigante. Isso porque as empresas hoje utilizam garrafas coloridas para conseguir apagar o efeito da luz na bebida. É por isso que as garrafas marrons são tão populares, já que conseguem reduzir mais o impacto da luz. As verdes são as segundas melhores. Mesmo assim, ela não é tão eficaz.





Já as cervejas de lata não têm esse problema, já que são completamente opacas à luz, dando a maior proteção para a bebida. Mas a luz não é o único fator que modifica o sabor da cerveja.





As latas de cerveja também possuem uma vedação maior do que as garrafas. Na prática, isso significa que o lacre impede a entrada do oxigênio, o que ajuda a preservar a frescura da bebida.

Qual escolher?

Mas isso não significa que a lata é melhor do que a garrafa. Na verdade, as diferenças são mínimas e praticamente imperceptíveis. Ou seja, a escolha depende do perfil do consumidor.





As latas têm vida útil mais longa e podem ser armazenadas por mais tempo sem perder o sabor e aroma originais, sendo a escolha ideal para quem valoriza a praticidade e a durabilidade. Já as garrafas são mais indicadas para quem busca um sabor autêntico e sofisticado.





Além disso, a embalagem não é o único fator que influencia no sabor da cerveja. A produção, o armazenamento e o consumo da cerveja também são muito importantes. Todas as cervejas devem ser mantidas em local fresco e escuro, afastadas da luz solar direta e de temperaturas excessivamente elevadas.? Vale lembrar que a luz da geladeira não altera a bebida.





A temperatura ideal de armazenamento depende do tipo de cerveja, mas fica entre 3ºC e 7ºC. Já para beber, o ideal é servir a cerveja em uma temperatura entre 4°C e 8°C.





E os vinhos?

Nos casos dos vinhos, a luz tem maior poder de alterar o sabor e o aroma. “A luz pode catalisar a oxidação de compostos presentes na bebida, resultando em uma perda de frescor e em sabores oxidativos indesejados. A luz também pode quebrar os compostos fenólicos, responsáveis por muitas das qualidades aromáticas e gustativas do vinho. Isso é conhecido como ‘sabor de luz’. Para proteger os vinhos, especialmente os brancos e rosés, que são mais sensíveis, é comum utilizar garrafas de vidro escuro, que filtram a luz UV e reduzem o risco de danos”, destacou o sommelier.





Toda e qualquer luz interfere no vinho. Mas a luz solar, a iluminação elétrica fluorescente e ultravioleta são as mais nocivas para a bebida. E os efeitos são rápidos: após pouco mais de 3 horas de exposição, o sabor já é alterado. Um dos problemas mais comuns e perceptíveis é o aroma de ovo podre ou fósforo aceso.





Por isso, o ideal é guardar as garrafas em um ambiente escuro e com temperatura controlada, longe de portas e janelas. Se não for possível, a melhor opção é a lâmpada de led regulável, que tem calor mínimo e pode ter o brilho reduzido. As garrafas devem ficar a pelo menos 40 cm de distância da fonte de luz.