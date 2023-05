Não sei se já te contaram, tem vinícolas em Minas arrasando nos vinhos

Listamos algumas vinícolas de Minas Gerais, que são abertas para visitação dos turistas. Tinto, branco, rosé, de paladar seco, semi-seco ou suave, sempre se encontra um tipo de vinho perfeito para harmonizar com cada uma das delícias mineiras. Nosso estado está indo além da combinação na mesa e se tornando destaque na produção, já com rótulos premiados, e também no enoturismo, prática que consiste em visitar destinos relacionados à produção de vinho. Bora conhecer? Tim-tim!

Minas ganha destaque com o cultivo de uvas em regiões montanhosas e mais frias do estado

Cordislândia

Na vinícola Luiz Porto, a bebida é envelhecida em barricas de carvalho para acentuar o sabor e o frescor (foto: Vinho Luiz Porto/Divulgação)

Moderna, que associa espaço e tecnologia na elaboração de vinhos finos, a vinícola Luiz Porto conta com excelente estrutura com tanques em aço inox, barricas de carvalho francês e americano e todo maquinário importado da Itália, conseguindo processar as uvas totalmente, desde o vinhedo até o engarrafamento. A visita é realizada mediante agendamento e os turistas podem conhecer o processo, passear a cavalo pelos vinhedos, degustar e ainda adquirir as garrafas na loja.





Seis destinos em Minas Gerais para aproveitar o friozinho a 2, 3...5 ou 10 Três Corações Localizada da Serra da Mantiqueira, vinícola Primeira Estrada produz vinhos finos a partir da paixão de seus sócios, franceses e brasileiros, pela bebida (foto: Vinho Primeira Estrada/Divulgação) Na terra de nascimento do rei Pelé e da antiga Estrada Real, a vinícola Primeira Estrada é a união da paixão por bons vinhos e o desejo de inovar no segmento. Seus sócios, brasileiros e franceses, buscam desenvolver produtos de alta qualidade, respeitando as melhores práticas do mercado. Os vinhos são produzidos seguindo rigorosos processos de qualidade, incluindo o desenvolvimento das mudas das videiras. As visitas na adega são mediante agendamento.









Andradas

Quem visita a Casa Geraldo, em Andradas, conhece o processo de fabricação do vinho, do terroir à degustação da bebida dos deuses (foto: Casa Geraldo)

Conhecida como “A Terra do Vinho”, Andradas é uma cidade que oferece opções para quem gosta de contato com a natureza e aventura. Os amantes do vinho podem conhecer uma das seis vinícolas da cidade abertas à visitação, entender os processos de fabricação e, ao final, degustar os vinhos feitos por ali. Para quem quer levar para casa, existem diversas lojas especializadas e com preços que agradam a todos os tipos de bolsos. Se você é aventureiro, não deixe de fazer o passeio de balão sobrevoando as vinícolas de Andradas. A produção e a história da vinícola Casa Geraldo passa de geração para geração. Durante a visita guiada, os turistas podem conhecer a vinícola e ainda fazer um curso de degustação com duração de um dia, no qual os participantes são orientados por enólogos para aprender o passo a passo da arte da degustação, além de noções básicas de cultivo de uva e elaboração dos vinhos.





Três Pontas

Premiados vinhos da vinícola Maria Maria, na cidade de Três Pontas, na Serra da Mantiqueira (foto: Vinho Maria Maria)

A fazenda cafeeira divide espaço com as mudas para a produção de vinho. A vinícola Maria Maria está aberta à visitação mediante agendamento, e é possível degustar os exemplares produzidos. No ano passado, o vinho Cabernet Sauvignon Gran Reserva de 2018 conquistou a medalha de Ouro Brazil Wine Challenge 2022. Já o Graça Sauvignon Blanc de 2021 conquistou Prata pela revista Decanter; Prata Internacional Wine Challenge 2022 e Ouro Brazil Wine Challenge 2022. E o vinho Erica Syrah Gran Reserva de 2018 também foi Ouro Brazil Wine Challenge 2022. No local há também um restaurante, onde os turistas podem desfrutar de um almoço harmonizado.

Santana dos Montes

Que tal apreciar um bom vinho numa adega intimista, com barris de carvalho? Na vinícola em Santana dos Montes, você pode (foto: Vinícola Dos Montes )

Os vinhos da vinícola Dos Montes são produzidos na Fazenda Guarará, com uvas do parreiral da propriedade. O turista pode passear pela plantação e degustar as variedades merlot, shiraz, cabernet franc e tempranilo, numa adega intimista, com barris e garrafas na decoração, tudo à meia luz. O dono da vinícola tem também o Hotel Fazenda da Chácara, onde os hóspedes podem tomar os rótulos produzidos na Fazenda Guarará, distante seis quilômetros dali.