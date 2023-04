Se o paraíso existe, a porta de entrada do Céu fica em Minas Gerais

Com borda infinita, a Janela do Céu mostra o esplendor da paisagem emoldurada no Parque do Ibitipoca (foto: Luiz Felipe/Divulgação)



Visitar a Janela do Céu é como tocar o céu com as mãos. É sentir a brisa suave, que sopra pelos vales e sobe até o topo da cachoeira, em uma dança constante com as árvores e a natureza. O caminho é repleto de mistérios e descobertas, um convite para os que buscam aventura e desafio. O coração bate mais forte e a ansiedade cresce a cada passo, enquanto a mata se adensa ao redor. Mas quando finalmente se chega, o espetáculo é de tirar o fôlego.





A queda d'água, imponente e majestosa, escorre pelas rochas e forma uma cortina de espuma branca. E lá, na borda do precipício, está a Janela do Céu, uma moldura natural que permite ver toda a beleza que se estende à nossa frente. Visitar a Janela do Céu é uma experiência que transcende o tempo e o espaço, um momento de contemplação e conexão com o universo. É como se, por alguns instantes, pudéssemos sentir a força e a grandiosidade da criação, e nos tornarmos parte dela.





Na Cachoeira dos Macacos, uma piscina com água cor de coca-cola se forma e cria um espetáculo na natureza (foto: Editora Horizonte/Divulgação)

A 'porta de entrada do céu' fica no Parque Estadual do Ibitipoca. A reserva é uma das mais belas áreas naturais de Minas Gerais, localizado no município de Lima Duarte, a cerca de 320 quilômetros de Belo Horizonte. O parque, que possui cerca de 1.488 hectares, é conhecido por suas belas paisagens naturais, como cânions, cachoeiras, grutas, piscinas naturais e trilhas para caminhada. O parque foi criado em 1973 e é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. O Ibitipoca é uma palavra de origem indígena que significa "serra estourada", fazendo referência aos vales e cânions que compõem a paisagem do parque.





Não deixe de fazer uma trilha até o Paredão de Santo Antônio e desfrutar da piscina natural que se forma no local (foto: Leonardo Costa/Divulgação)

Entre as principais atrações do parque, destacam-se a Janela do Céu, que é uma cachoeira com uma vista espetacular, e o Pico do Pião, que é o ponto mais alto do parque, com uma altitude de cerca de 1.700 metros. Outras atrações incluem a Cachoeira dos Macacos, o Circuito das Águas e a Gruta dos Fugitivos. Além das atrações naturais, o parque oferece infraestrutura para os visitantes, como estacionamento, banheiros, lanchonetes e áreas de camping. É possível fazer trilhas com diferentes níveis de dificuldade, que vão desde caminhadas curtas até trilhas de várias horas de duração.





Turistas apreciam o pôr-do-Sol no Pico do Pião, a 1784 metros de altitude, situado no Parque Estadual do Ibitipoca (foto: Leonardo Costa/Esp.)

Para visitar o Parque Estadual do Ibitipoca , é necessário adquirir ingressos, que podem ser comprados na portaria do parque ou pela internet. É importante respeitar as normas de segurança e preservação do parque, como não jogar lixo no chão, não fazer fogueiras e respeitar os limites das trilhas. O Parque Estadual do Ibitipoca é uma ótima opção para quem procura um contato mais próximo com a natureza e deseja desfrutar de paisagens deslumbrantes. Com uma infraestrutura bem organizada e trilhas bem sinalizadas, é possível aproveitar ao máximo todas as atrações do parque.

Cantinho do Céu Distrito de Conceição de Ibitipoca está localizado a 27 quilômetros de Lima Duarte. Um cantinho do Céu aqui em Minas (foto: Zulmira Furbino/EM)

Ruas de pedrinhas, casinhas coloridas e o carinho dos mineiros são o cenário perfeito para uma viagem de reencontro com o divino. Estamos falando do charmoso vilarejo de Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte. Neste local, os visitantes encontram bares, cafés, bistrôs e restaurantes. Nos finais de semana e feriados, muita música (boa) ao vivo acompanha as delícias da gastronomia ímpar desse cantinho de Minas. Na vila todos se encontram, jogam prosa fora ao lado da lareira, papeiam na Praça da Matriz e se confraternizam após um dia de trilha. Ibitipoca é 'tão bão, mas tão bão' que nem o friozinho abandona a gente, deve ser a tal da hospitalidade mineira que eles falam, né?

Como chegar:

O Parque do Ibitipoca, em Lima Duarte, está localizado na Zona da Mata de Minas Gerais. Partindo de Belo Horizonte, seguir a BR-040 no sentido Rio de Janeiro, antes de Juiz de Fora acessar o trevo para a BR 267 seguindo para Lima Duarte. De Lima Duarte, seguir para o Distrito de Conceição de Ibitipoca por 26 km em estrada não-pavimentada. Do Distrito de Conceição de Ibitipoca ao parque são mais 3km de estrada calçada.