Belo Horizonte é conhecida por ser a terra dos botecos e bares, mas os restaurantes não ficam para trás. Diversos lugares estão bombando nas redes sociais e sendo chamados de "hypados", por chamarem atenção através de seus petiscos, pratos, drinques e ambientes instagramáveis.





A seguir, listamos 10 diferentes opções de restaurantes que estão na moda na capital mineira e te contamos qual o diferencial de cada um deles:





1. Mitra

Um ponto curioso é o banheiro do restaurante Reprodução / Redes sociais

O recém-inaugurado restaurante promete trazer a mistura entre e o mediterrâneo e Minas Gerais, não só através de seu cardápio, que é assinado pelo chef Cristóvão Laruça, mas também por toda a estética grega do restaurante, que, combinada com a vista, forma um espetáculo.





Um ponto curioso é que, nas redes sociais, uma das coisas mais diferentes compartilhadas sobre o Mitra é o banheiro. Através de efeitos de projeção e luz, faz parecer que você está na areia da praia.





No cardápio, as entradas variam entre R$ 40 e R$ 95, com opções como: Batatas Fritas Trufadas com Parmesão (R$ 68) e Mini Polvo a Galega na Brasa (R$ 90). Os pratos principais focam em opções para os amantes de frutos do mar, mas também conseguem agradar os apreciadores de uma boa carne. O preço para uma pessoa varia entre R$ 85 e R$ 175.





O Mitra, que fica no terraço do BH Outlet, está em fase de teste, funcionando de sexta a domingo e apenas com reservas.





Endereço: BH Outlet. Rodovia BR 365, 7515 - Loja LJ - Belvedere

Funcionamento: sexta-feira: 17h à 00h | sábado: 12h às 22h | domingo: 12h a 20h

Contato: (31) 98501-3008 | @mitra.restaurante







2. Macaréu

o Macaréu é localizado no Meeting Shops e divide cozinha com o Nicolau Reprodução / Redes Sociais

Terceiro restaurante do chef Leo Paixão em BH, o Macaréu tem como especialidade os frutos do mar. A nova aposta do chef, que já comanda dois, considerados por muitos os melhores restaurantes de BH (Glouton e Ninita), chama atenção por trazer elegância no ambiente e ingredientes de altíssima qualidade em seus pratos.





Inaugurado em abril de 2024, o Macaréu fica localizado no Meeting Shops e divide cozinha com o Nicolau, bar especializado em drinques, também do chef Leo Paixão.





De entrada, o Macaréu traz várias opções atrativas, como: Polvo na Brasa com Batata Baroa e Lula com Salsa de Tomate. Já nos pratos principais, Leo não abandona sua essência mineira, colocando no cardápio um tropeiro de frutos do mar.





Endereço: Meeting Shops | Dicíola Horta, 77 – Belvedere

Funcionamento: terça a quinta-feira de 12h às 16h e das 19h às 23h | sextas-feiras e sábados de 12h às 17h e das 19h às 0h | domingos das 12h às 17h

Contato: @macareubh



3. Nimbos

Restaurante faz sucesso em uma charmosa calçada Reprodução / Redes Sociais

A famosa hamburgueria na Savassi, que, como muitos outros estabelecimentos, encerrou as atividades durante a pandemia do COVID-19, voltou com tudo esse ano.





Em uma calçada próxima à Praça da Liberdade, o Nimbos é uma ambiente charmoso e descontraído, uma boa aposta para sair com os amigos.





No cardápio, você encontra diversas opções de porções e, é claro, os suculentos hambúrgueres, como destaque para o Shalbei, que leva uma carne de 180g, requeijão de corte, rúcula, cebola caramelizada, bacon e mel. Para beber, a carta traz diversas opções de drinques e cervejas 600ml ou long neck.





Endereço: Rua Sergipe, 629, Savassi

Funcionamento: quarta a sábado de 18h à 00h | domingo e feriados de 17 às 23

Contato: @nimbosbar

4. aFlora Secreta

Restaurante inspirado na lei seca dos Estados Unidos dos anos 20 Reprodução / Redes Sociais

Com uma pegada completamente misteriosa, o aFlora Secreta vem a chamando muita atenção nas redes sociais. O curioso é que não há fotos dos pratos e nem mesmo do estabelecimento divulgadas, isso porque não é permitido o uso de câmeras no local.





Inspirado na lei seca dos Estados Unidos dos anos 1920, quando os bares eram escondidos, o aFlora é disfarçado de floricultura. Quem passa pela frente do ponto, no Bairro Coração de Jesus, não imagina que nos fundos tem um restaurante.





O menu conta com diversas opções de entradas, com preços que variam entre R$ 42 e R$ 172 e pratos principais, como Salmão Secreto (R$ 126) e Costelas de Cordeiro (R$ 164). Para beber, o aFlora tem uma extensa carta de drinques, além das cervejas.





O restaurante também tem Open Wine às quartas-feiras.





Endereço: Rua Guaicuí, 510 - Coração de Jesus

Funcionamento: quarta a sábado de 19h às 2h

Contato: (31) 3657-1654 | @aflora.secreta

5. Moema

A parmegiana do bar também faz sucesso Reprodução / Redes Sociais

“Primo” e vizinho do bar Redentor, o local homenageia São Paulo. Localizado na Rua Sergipe, uma das regiões que vem bombando em BH, o Moema está atraindo cada vez mais os belo-horizontinos.





A carta chama atenção pelos seus drinques autorais, que levam nomes em referência à capital paulista, como Madalena (gim, grapefruit, notas de tangerina, limão e tajin - R$ 34) e Sampa (vodca, notas de jabuticaba e limão - R$ 34). A lista de chopes também é extensa.





Para comer, o cardápio conta com petiscos, espetinhos, chapas, além de pratos especiais e sobremesas.





Endereço: Rua Sergipe, 1370 - Funcionários

Funcionamento: Todos os dias de 11h à 00h

Contato: (31) 3568-3555 | @moema.bar





6. Bebedouro Bar e Fogo

O ambiente instagramavel é localizado na beira da Lagoa da Pampulha Reprodução / Redes Sociais

O Bebedouro Bar e Fogo está sendo muito comentado nesta época do ano. Isso porque, durante o inverno, o restaurante está disponibilizando uma experiência verdadeiramente aconchegante para curtirmos o friozinho.





O ambiente instagramavel, localizado na beira da Lagoa da Pampulha, conta com lareiras espalhadas por toda a parte, além de cobertinhas nas cadeiras.





Outro ponto que chama atenção no cardápio são os fondues. O de queijo que vem dentro de uma panacota e acompanha filé mignon (R$ 95/para três pessoas) e o de chocolate com frutas (R$ 35) é de se lambuzar. Lá você também pode se deliciar com carnes na brasa, quentão, chocolate quente e marshmallows (que são de graça para você derreter nas lareiras).





Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz

Funcionamento: segunda a sexta de 17h à 00h | sábado e domingo de 17h à 00h

Contato: @bebedourobarefogo





7. Bar Padrin

Padrin consegue misturar o estilo comida de buteco com ingredientes refinados Reprodução / Redes Sociais

Com um ambiente pequeno e charmoso, o Padrin, inaugurado em fevereiro de 2024, está dominando as redes sociais de quem procura por lugares para comer e beber em BH.





Comandado pelo chef Daniel Tassi, o que vem da cozinha é o que mais ganha destaque quando falam do bar/restaurante no Carmo. Com petiscos como Crostini de Cogumelo (R$ 38) e Carne de Panela (R$ 58,90), o Padrin consegue misturar o estilo comida de boteco com ingredientes refinados, mas o mais comentado nas redes é “simples” batata frita com queijo canastra e gergelim (R$ 36,90)





Para beber o cardápio conta com drinques, vinhos, cervejas e não alcoólicos.





Endereço: Rua Campanha, 11 - Carmo

Funcionamento: Quarta-feira a sexta de 18h à 00h | sábado de 13h à 00h

Contato: @bardopadrin





8. Hacienda 1979

Cozinha mistura a gastronomia argentina e italiana Reprodução / Redes Sociais

Apesar de ter sido inaugurado em dezembro de 2022, o Hacienda 1979 está bombando cada dia mais e o que mais chama atenção é o fato do restaurante estar localizado dentro do Chevals (Centro Hípico de Nova Lima).





Além do ambiente charmoso e com vista para os treinos de hipismo, a cozinha que mistura a gastronomia argentina e italiana é de dar água na boca.





O cardápio conta com entradas bem argentinas, como empanadas (R$ 44) e milanesa (R$ 98). Já entre os pratos principais, há opções para todos os gostos, como short rib (R$ 210/para duas pessoas), camarões com legumes (R$ 125) e Nhoque e queijo (R$ 89).





Endereço: Rua Atlas, 464 - Vale do Sol, Nova Lima

Funcionamento: quinta-feira de 19h a 00h | sexta-feira e sábado de 12h a 00h | domingo de 12h às 17h

Contato: (31) 97311-0012 | @hacienda1979







9. Juicy Burger

Além dos hambúrgueres suculentos, o ambiente também é um charme Reprodução / Redes Sociais

A famosíssima hamburgueria de Betim finalmente atendeu aos pedidos dos fãs e abriu uma unidade em Belo Horizonte. A sede que foi inaugurada em maio deste ano e já está fazendo sucesso.





Além dos hambúrgueres suculentos, como o próprio nome já entrega, já que a tradução de juicy é suco, o ambiente charmoso também dá um toque especial à experiência de quem frequenta o lugar.





Um dos diferenciais dos sanduíches é a opção de poder escol her a carne smash (100g) ou clássico (160g). Hambúrgueres como Fat Wrap, que leva batata frita dentro do pão (R$ 42,50) e Juicy Melt, com cheddar e cebola caramelizada (R$38,50), ganham destaque no cardápio.





Endereço: Rua dos Guajajaras, 847 - Lourdes

Funcionamento: De terça-feira a domingo de 18h às 23h

Contato: (31) 99245-1582 | @juicyburguer





10. Seu Bias

A carta de drinks chama atenção por ser rotativa e estar sempre trazendo uma novidade Reprodução / Redes Sociais

Inaugurado em 2024, em um casarão no cenário cultural da Praça da Liberdade, o Seu Bias mistura o charmoso estilo dos bares belo-horizontinos, com a tradicional cultura brasileira.





Além de todo o estilo da casa, que possui três andares, o cardápio é digno da alta gastronomia, com opções para todos os gostos, funcionando para café da manhã, brunch, almoço e jantar.





A carta de drinques chama atenção por ser rotativa e estar sempre trazendo uma novidade, com preços que variam entre R$ 33 e R$ 46. Para comer, entradas como ‘Pão, Camarão e Porco’ (R$ 59,90) e Tortilha de Brisket Angus (R$ 49,90) chamam atenção.

Endereço: Avenida Bias Fortes, 161 - Lourdes

Funcionamento: de quarta a sexta-feira de 18h às 1h | sábado de 8h à 1h | domingo de 8h à 18h

Contato: (31) 97220-4999 | @seubias_