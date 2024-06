O “menos é mais” é uma tendência das novas gerações, que estão consumindo menos álcool, possivelmente devido à maior conscientização sobre a saúde, acesso à informação sobre os riscos do álcool, a exploração de alternativas de entretenimento e as mudanças nas normas sociais que diminuem a pressão para beber. Assim, surge um maior interesse pelo consumo dos mocktails, nome que já possui mais de um bilhão de visualizações com a hashtag #mocktails no TikTok.



Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela consultoria IWSR, responsável pelas principais análises sobre o mercado de bebidas alcoólicas no mundo, realizada em abril de 2023, mostra que 37% dos adultos entrevistados não haviam consumido álcool nos seis meses anteriores ao estudo, sendo 54% deles jovens, o que evidencia uma mudança nos hábitos de consumo da população.

Nayane Gonçalves é a mixologista do bar Chico Dedê, em Belo Horizonte, e explica a origem da expressão: “A palavra 'mocktail' é uma combinação dos termos em inglês 'mock' (imitação) e 'cocktail' (coquetel), referindo-se a bebidas que simulam coquetéis alcoólicos, mas sem conter álcool. São bebidas que tem a estética diferenciada de um coquetel, às vezes até um paladar que sugere um sabor alcoólico, mas que não tem álcool nenhum.”

Na hora de criar mocktails, ela conta que se inspira em ingredientes e sabores mineiros, bem no conceito do restaurante em que trabalha. “Temos um público cada vez maior de gente que opta por esses coquetéis sem álcool, seja porque não ingerem bebida alcoólica, são gestantes, estão dirigindo, o público teen ou ainda só ficaram curiosos pela descrição dos sabores”, diz.



Mocktail Movement



Com o intuito de promover a cultura de drinques não alcoólicos, que está conquistando o mundo, a Monin lançou no Brasil o “Mocktail Movement”. A ação conta com a participação de mais de 40 bares e restaurantes do país, nas cidades de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Recife, Goiânia e Fortaleza, além da capital mineira. Em Belo Horizonte, três bares participam do movimento. Cada um destaca dois drinques sem álcool em suas cartas.

Fundada em 1912, na França, a Monin fabrica soluções aromáticas para a criação de bebidas, sendo conhecida no mundo todo pelos xaropes. Hoje, a empresa familiar conta com sete fábricas em três continentes, além de uma distribuição de produtos para mais de 155 países.





Um dos bares participantes do “Mocktail Movement" é o Seu Bias. “A Monin, a cada dois anos, faz uma competição de drinques para pessoas mais jovens e a temática sempre varia. Por causa dessa tendência dos drinques sem álcool, eles fizeram uma competição de criação de mocktail e eu estou entre os escolhidos da Região Sudeste, graças ao “Simplicidade Tropical”, preparado com elixir botanic, água de coco, Monin de abóbora com especiarias (pumpkin spice), Paragon Rue Berry e Monin Pure Limão. É como se tivesse a mesma complexidade de um coquetel, o mesmo tempo de elaboração e o mesmo visual, só que realmente é sem álcool e, muitas vezes, a pessoa não vai nem saber diferenciar qual é qual”, conta Jhoander Figuera, de 26 anos, responsável e chef do bar do Seu Bias.



Jhoander observa que os drinques sem álcool sempre foram consumidos por idosos, gestantes e pessoas do mundo fitness. Com a nova geração de jovens, isso se intensificou. "A gente está pegando uma onda muito forte que está vindo da Europa, mas ela nasce a partir dessa nova geração que, com mais acesso à internet, tem mais informações e isso traz uma certa responsabilidade ao consumo. Por causa dos efeitos causados pela embriaguez, as pessoas ficam mais vulneráveis e é ruim até na hora de dirigir. Então, essa tendência vem porque a nova geração está sendo mais educada, mais culta nessa parte, nesse tipo de informação”, completa.



O chef do Seu Bias explica de onde vêm as ideias para a criação dos drinques: “A carta do Seu Bias é mais focada na astrologia e tem quatro elementos: fogo, ar, terra e água. Então, todos os drinques da carta remetem um pouco a essa história, uns mais encorpados, outros mais leves. E aí a gente consegue passar para o cliente uma noção sobre os coquetéis, sobre como foram criados e de onde vieram.”

Segundo Rafael Pizanti, gerente de inovação em bebidas e mixologista da Monin no Brasil, o "Mocktail Movement" é uma oportunidade de mostrar que a mixologia sem álcool pode ser tão sofisticada e prazerosa quanto a tradicional. “Exige técnica para o preparo, equilíbrio nas combinações, aroma, sabor e textura. É a experiência perfeita de um drinque”, diz.

Todos incluídos



Além de Rafael, Juliana Fera, gerente de marketing e branding da empresa no país, comenta sobre a inclusão que esse tipo de bebida traz: “Queremos levar a experiência dos mocktails para mais pessoas, oferecendo opções sem álcool que cabem em qualquer estilo de vida. É um convite para que todos se sintam representados e acolhidos nos momentos de descontração, com um movimento inclusivo e saboroso. Inspiramos e incentivamos bartenders e donos de bares e restaurantes a abraçarem essa tendência para juntos construirmos uma cultura vibrante de mocktelaria”.

Como dito por Nayane, do Chico Dedê, Juliana também reconhece a forte adesão do público: “Acreditamos muito no potencial desse mercado. E percebemos que ainda são poucos os estabelecimentos que disponibilizam uma carta criativa de drinques sem álcool. O público só cresce para esse tipo de consumo. Um dos movimentos atuais é o 'sober curious', formado por pessoas que escolhem não ingerir ou reduzir gradativamente o consumo de bebidas alcoólicas”, complementa.

Opção além de água, suco e refri







Além do Seu Bias, os bares Bença Bençoi e Piratas BBQ também participam do movimento em BH. Conrado Salazar, profissional responsável pelas cartas de drinques dos dois locais, diz que, desde 2013, tem essa preocupação em fazer coquetéis sem álcool.

“O cliente que vai ao bar, bebendo ou não, também tem direito a uma experiência legal. E o coquetel sem álcool não é só misturar um suco ou água com xarope, a gente brinca com texturas e ingredientes diferentes, é como se fosse realmente um drinque, mas sem a adição de álcool. A Monin vem justamente incentivar o consumo de coquetéis não alcoólicos e criar essa cultura nas pessoas. Acho legal ter essa visão e levei isso em conta tanto para fazer a carta do Bença quanto a do Piratas. Fica muito chato para quem não bebe ficar limitado só a água, refrigerante ou suco. É legal até para o próprio cliente ver que o restaurante tem essa preocupação”, explica.

Salazar também comenta sobre o processo de criação: “Pode parecer que não combina, mas a gente já tem um mapa mental dessa combinação, estudamos isso. Então, a gente pensou numa proposta sobre o que fazer. Como são dois locais abertos, pensamos em drinques refrescantes, com um ingrediente cítrico. Fomos combinando o que era legal a partir do Monin mesmo, como com o Spicy Mango que eu acho incrível! Pensei o que seria interessante para colocar com ele que agregasse sabor, paladar… Aí a gente chega no ponto que a gente quer, porque também não adianta ter a aparência desejada e os ingredientes não interagirem entre si."

Conheça os drinques sem álcool

Piratas

Mary Read Punch Dead: laranja, pepino, Monin Spicy Mango, limão siciliano e bitter aromático

Capt'n Apollo: laranja bahia, limão siciliano, Monin Grenadine e espuma de coco

Rua Alberto Cintra, 80 - Bairro União

@piratasbbq

Bença Bençoi

Refresquim do Apollo: Monin Flor de Sabugueiro, limão capeta, laranja bahia, soda de grapefruit e espuma de tangerina

Dona Cocota: Monin Grenadine, limão tahiti, laranja bahia, água tônica e espuma de gengibre

Rua Diamantina, 492 - Bairro Lagoinha

@benca.bencoi

Seu Bias

Elixir da Natureza: Elixir Botanic, Paragon Rue Berry, Monin Maple com Especiarias, Monin concentrado de limão siciliano e tahiti, uva thompson e manjericão

Brisa: Monin Pepino, Paragon Timur Berry, chá de limão com pimenta rosa e Monin concentrado de Menta

Avenida Bias Fortes, 161 - Bairro Lourdes

@seubias_

