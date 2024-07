Para a felicidade dos cinéfilos amantes de um bom coquetel, uma divertida e saborosa novidade. O Bar Laicos acaba de lançar uma carta de drinques inspirada nos personagens do filme “Divertida Mente”. Na produção da Disney-Pixar, as emoções da jovem Riley, de 11 anos, são controladas por meio de um painel de controle, afetando a vida da garota de acordo com o personagem que está no comando.





O filme é de 2015, mas, no mês passado, voltou para as telas do cinema em uma já bem-sucedida continuação. “Divertida Mente” 2 traz novas emoções, como ansiedade e vergonha, que aparecem em uma Riley mais velha, agora com a mentalidade de adolescente.

Cada drinque da nova carta do Laicos é elaborado para capturar a essência dos personagens. Dos sabores agridoces da “Alegria” até os contrastes da “Tristeza”, as criações agradam os olhos e o paladar.

Filme dirigido por Pete Docter traz emoções como Alegria, Tristeza, Raiva, Ansiedade, entre outras Pixar/Divulgação

O gerente do Laicos, Vinicius Zanetti, comenta sobre a homenagem à imaginação e à magia do cinema: "Ao criar essa carta, queríamos não apenas oferecer drinques excepcionais, mas também proporcionar uma experiência onde os clientes possam se conectar com esses personagens que todos conhecemos e amamos".

Veja a seguir quais são os drinques criados para cada personagem.

Alegria

O drinque da Alegria (R$ 29,90) é uma bebida que reflete o espírito vibrante e otimista da personagem. Ele é feito com uma mistura efervescente de gim, energético e espuma de gengibre.





A bebida reflete o espírito vibrante e otimista da personagem Bruno Werneck/Divulgação

Ansiedade

Já o da Ansiedade (R$ 24,90) leva Aperol e notas de laranja, revelando-se como uma interpretação inspirada na complexidade emocional desse sentimento, utilizando ingredientes que combinam sabores intensos e refrescantes.





O drinque, inspirado na complexidade emocional da ansiedade, leva Aperol e notas de laranja Bruno Werneck/Reprodução

Medo

O Medo (R$ 24,90) é feito com uva, responsável pelo toque de doçura, e cachaça, que adiciona uma nota alcoólica e ousadia ao sabor. Finalizado com espuma de gengibre na cor preta, reflete o sentimento de maneira criativa e divertida.





O Medo é feito com uva, cachaça e espuma de gengibre na cor preta Bruno Werneck/Divulgação

Nojo

O drinque Nojo (R$ 22,90) é uma representação visual da Nojinho, evocando uma mistura única que reflete o seu papel no filme. É composto de vodca com um toque de lichia e finalizado com espuma de maçã verde.





O drinque inspirado na Nojinho é composto por Vodka Maloa, Lichia e espuma de maçã verde Bruno Werneck/Divulgação

Raiva

Enquanto isso, o Raiva (R$ 21,90) é uma combinação intensa, feita com cachaça e ingredientes que trazem um sabor picante. Possui toque de pimenta, que estimula as papilas gustativas, refletindo a natureza enérgica e explosiva da raiva.





O Raiva recebe toques de pimenta com uma combinação ousada e intensa Bruno Werneck/Divulgação

Tristeza

O drinque da Tristeza (R$ 22,90) é uma bebida que reflete o estado emocional melancólico da personagem. Visualmente, poderia ter uma tonalidade triste, mas no Laicos você bebe para jogar a tristeza embora. É feito de vodca com notas florais e finalizado com espuma de gengibre, que leva para outras emoções.





Visualmente, o drinque reflete o estado emocional melancólico da personagem Bruno Werneck/Divulgação

Vergonha

A Vergonha (R$ 29,90) finaliza a carta de drinques, mostrando-se como um drinque cítrico, com notas doces e um sutil sabor de lichia.





O Vergonha é um drinque cítrico, com notas doces e um sabor de Lichia Bruno Werneck/Divulgação

Os drinques variam de preço entre R$ 21,90 e R$ 29,9. O cliente que pedir os sete drinques da carta ganha o “Alegria” de brinde.

Laicos



Unidade Savassi

Rua Ceará, 1560 , Savassi

Segunda a quarta: 17h às 00h

Quinta a sábado: 17h às 1h

Unidade Sapucaí

Rua Sapucaí, 157, Floresta

Terça e quarta: 17h às 00h

Quinta: 17h às 00h30

Sexta: 17h às 1h

Sábado: 16h às 1h

@laicosbar







*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino