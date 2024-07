Seguindo as tendências de consumo, os vinhos orgânicos estão ficando cada vez mais populares entre os consumidores. De modo análogo aos alimentos orgânicos, são exemplares totalmente livres de insumos químicos sintéticos.

“Há regras muito bem estabelecidas, assim como uma severa fiscalização, para que um vinho seja considerado orgânico”, conta Thamirys Schneider, sommelière da Wine, clube de assinatura de vinhos.

“Para isso, é proibido qualquer tipo de item químico sintético no cultivo da vinha, ou seja, é uma produção sem agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, fertilizantes e fungicidas.”

Insumos e técnicas naturais nos vinhedos



As vinícolas podem usar insumos e técnicas naturais nos vinhedos, tecnologias mais avançadas desde a vinha até a vinificação, como colheitas mecânicas, além de diferentes técnicas de vinificação e amadurecimento, desde que seja uma produção livre de agroquímicos.



Com base nas demandas dos apaixonados por vinhos por saúde e bem-estar, a sommelière listou quatro sugestões de rótulos de vinhos orgânicos, acompanhados de dicas de harmonização.

1 - Esteban Martín Crianza D.O. Cariñena Garnacha Syrah Tempranillo 2020 acompanhado de um tagliatelle com ragu de ossobuco



O Esteban Martín Crianza é um exemplar elaborado pela Bodegas Esteban Martín, eleita em 2020 a vinícola espanhola mais sustentável pela Lux Life Food & Drink Awards e também premiada pela Academia Aragonesa de Gastronomia como Melhor Vinícola de Aragão 2020. Pertencente à D.O.P. Cariñena, na Espanha, ela produz vinhos a partir de práticas orgânicas, que também são adequadas para veganos.



Este exemplar é um blend das uvas garnacha, syrah e tempranillo, provenientes de videiras de idade entre 30 e 65 anos, ou seja, vinhas mais velhas que dão origem a uvas com maior concentração de nutrientes e qualidade superior. É um rótulo com seis meses de amadurecimento em carvalho americano para agregar estrutura, corpo e complexidade, e mais 18 meses em garrafa antes de ser comercializado conforme regra da D.O.P. Cariñena.



Com isso, se apresenta como um vinho bem estruturado e equilibrado, intenso, com taninos maduros e boa acidez que pede um prato com mais estrutura, como o nhoque ao sugo.





2 - Koyle El Peuco D.O Valle de Colchagua Carménère Orgânico 2020 acompanhado de uma fraldinha grelhada com chimichurri



A Viña Koyle, produtora deste rótulo, foi uma das primeiras vinícolas a ser reconhecida internacionalmente como produtor de vinhos orgânicos e biodinâmicos de alta qualidade, sendo parte dos mais seletos clubes de vinhos no mundo. Seus vinhedos estão situados em um dos pontos de maior altitude, literalmente aos pés da montanha, com grande amplitude térmica, que contribui para o perfeito amadurecimento das uvas, preservando sua acidez natural e concentrando aromas e sabores.



O vinho passou 18 meses em carvalho francês de torra leve e poros extra finos, para maximizar sua maciez e equilíbrio, assim como delicados aromas de terra e café. Uma vez engarrafado, o vinho se manteve por 8 meses em guarda de garrafa para completar seu perfeito amadurecimento. Um exemplar que recebeu excelente avaliação do Descorchados, um renomado guia de vinhos, que lhe rendeu 93 pontos.



A dica para a degustação é deixar o exemplar decantar por 30 minutos antes de beber. Trata-se de uma harmonização espetacular: um vinho bem estruturado, macio e expressivo nos aromas e sabores com um prato saboroso e de boa estrutura.





3 - Mosaiko Reserva D.O. Cachapoal Valley Cabernet Sauvignon 2021 acompanhado de cogumelo paris recheado com tomate e parmesão



Mosaiko é um linha da Calyptra, vinícola boutique localizada no Alto Cachapoal a 1000 metros de altitude acima no nível do mar, no Chile, fator que favorece o frescor natural das uvas. Na Calyptra, os vinhedos são orgânicos e os exemplares são produzidos para serem únicos e autênticos, expressando suas raízes históricas e dedicação à produção de bebidas de alto padrão, elegantes, complexas e com identidade.



Parte de um projeto moderno, trata-se de uma mistura especial de cinco lotes diferentes de Cabernet Sauvignon da vinícola, sendo que cada um adiciona características diferentes e únicas para alcançar um vinho jovem e representativo da região. Cada lote é fermentado separadamente antes de ser misturado, proporcionando um vinho equilibrado e que expressa ao máximo a fruta e o terroir.

O Reserva D.O. Cachapoal Valley Cabernet Sauvignon 2021 amadurece por seis meses, sendo 90% em tanques de aço inox e 10% em barricas de carvalho francês de terceiro uso. Depois, fica mais seis meses em garrafa antes de ser comercializado com o objetivo de expressar ao máximo a característica frutada, terroir e o frescor.



É um exemplar saboroso, que fará uma excelente harmonização com cogumelo paris recheado com tomate e parmesão. Os taninos macios, assim como expressão frutada e caráter refrescante tornam essa harmonização muito agradável e proporcionam frescor e limpam o paladar.







4 - Luigi Bosca Malbec 2022 acompanhando risoto de berinjela e tomate



A centenária vinícola Luigi Bosca se destaca quando o assunto é produção de vinhos Malbec! Desde sua fundação, tem como lema que “um grande vinho só pode ter origem em um terroir excepcional, e deve expressar da forma mais pura todas as virtudes naturais encapsuladas nas uvas”.



O exemplar Malbec 2022 expressa com excelência as características da uva malbec e o terroir de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Proveniente de videiras orgânicas com mais de 35 anos, o que agrega maior concentração de nutriente às uvas, este exemplar amadureceu 12 meses em barricas de carvalho francês para agregar maior corpo e complexidade ao vinho e elaborar um Malbec com estilo clássico, aromas refinados com textura e harmonia únicas. Cultivadas por métodos orgânicos e biodinâmicos, o vinho também é adequado para veganos.



Encorpado, intenso e com final longo e elegante, faz uma boa dupla com pratos vegetarianos mais intensos, como é o caso do risoto de berinjela e tomate. A intensidade, expressividade frutada, taninos refinados e boa acidez proporcionam uma harmonização equilibrada, elegante e apetitosa.