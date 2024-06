Chef Isaías Soares dá dica para acertar no ponto e deixar o prato ainda mais saboroso; aprenda a fazer o nhoque perfeito

Segundo a tradição, comer nhoque (ou inhoque ou ainda gnocco, em italiano) todo dia 29 do mês atrai fartura. Verdade ou não, o prato à base de batatas e farinha é originária do Oriente Médio, mas se popularizou com os romanos que levaram a deliciosa receita para Itália.

Por este e outros motivos, o nhoque se tornou uma iguaria tipicamente italiana. E com a migração dos italianos para outros continentes, o nhoque foi se difundindo pelo planeta até chegar à América do Sul.

A versão preparada na Ilha de Sardenha, conhecida como a terra do nhoque, é a que mais se aproxima da receita romana.

A receita do nhoque da fortuna

Confira o passo a passo que o chef Isaías Soares, do Instituto Gourmet, preparou a pedido da Ekma, marca de atomatados para food service, para não errar no ponto e deixar o Nhoque da Fortuna de cada mês mais saboroso.

O Chef Isaías Soares é diretor do Instituto Gourmet, tradicional escola de pizzaiolos de Curitiba, e referência no Brasil em pizza e massas italianas. Além disso, dirige a Federação Brasileira de Mestres Pizzaiolos e é membro da Federação Italiana de Cozinheiros e Associação de Pizzarias Italianas.

Ingredientes:

1,5 kg de batata asterix

20 g de sal para cozinhar a batata

1 ovo

15 g de margarina

40 g de queijo parmesão

250 g de farinha de trigo

Para molho de tomate:

1 pacote de tomate triturado Ekma

½ cebola média picada

1 alho picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de azeite

Manjericão para decorar

Modo de preparo:

Descasque as batatas e corte-as em rodelas finas. Cozinhe as batatas na panela de pressão com o sal. Escorra bem a água a batata. Esprema as batatas até virar purê. Coloque as batatas ainda quentes em um recipiente e adicione o ovo, a margarina e o queijo parmesão. Misture bem a massa. Em seguida coloque a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto. Continue amassando bem até ter uma massa que não grude nas mãos. Polvilhe a farinha de trigo em uma mesa ou bancada. Molde a massa em rolinhos de cerca de 2 cm de diâmetro e corte em pedaços de 2cm. Ferva a água e coloque os nhoques aos poucos para cozinhar até subirem à superfície. Retire as massas cozidas e vá colocando em uma travessa. Prepare o molho refogando a cebola e o alho no azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos. Cubra com nhoque com molho de tomate, queijo e decore com manjericão fresco.

Na hora de comer, não esqueça de colocar debaixo do prato uma cédula de dinheiro para chamar a sorte. O rendimento é de quatro a cinco porções.