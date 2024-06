Na Itália, osteria originalmente era um lugar familiar, onde havia vinho, comida caseira e hospedagem. É esse clima que o Dal Grano, na Pampulha, quer trazer para Belo Horizonte durante o inverno. Nas noites de sexta-feira, o pátio aberto do restaurante se transforma em uma osteria com atendimento sob reserva. Poucas mesas, open wine, música ao vivo e o chef cozinhando na hora massas frescas. Os clientes ainda podem se hospedar no Quality Hotel Pampulha, que fica no prédio acima, com tarifas especiais.



“Os ingredientes principais da nossa osteria são o aconchego e o frescor da sazonalidade”, destaca o chef do Dal Grano, Lucas Castro. “O frio pede mais proximidade e trazemos essa ideia de um relacionamento mais próximo. Faço as massas frescas na frente dos clientes e, às vezes, até me sento na mesa com eles. E os insumos que me inspiram são da época, então trabalho com o que tem de mais fresco no inverno.”

A sugestão de entrada é o fritto misto, uma mistura de camarão, lula, peixe branco, alcachofra, cenoura e brócolis empanados em tempura oriental com molho tártaro com atum e limões assados na brasa Victor Schwaner/Divulgação



A cada semana, a osteria serve um prato exclusivo, que fica disponível só naquela noite. Hoje, por exemplo, o chef vai preparar ao vivo tortellini recheado com alho-poró e bacon. O molho depende da escolha do vinho, que é um elemento fundamental no contexto de uma osteria e também varia semanalmente. O maitre fica disponível para orientar nas harmonizações. Para quem quiser beber o tinto Syrah, a sugestão é o molho de tomate. Já para o branco Sauvignon Blanc ou o rosé Merlot, eles indicam a manteiga de sálvia.



Se já quiser se planejar para conhecer a osteria, Lucas adianta algumas massas que serão oferecidas nas próximas semanas. Entre elas, nhoque de mandioca trufada; lasanha de espinafre com molho bechamel e salmão e linguini com pesto de pistache.



Em resumo, o esquema é assim: você paga R$ 99 por pessoa para beber vinho e comer o couvert com queijos, pastas e pães à vontade. O prato da massa preparada ao vivo custa R$ 59 (o chef avisa que o tamanho é de um primo piatto de uma refeição italiana, e não um prato principal, ou seja, tem menos comida).



Fora isso, o cardápio a la carte do restaurante fica aberto para qualquer pedido. A sugestão do chef é conhecer as novidades de inverno. De entrada, ele sugere o fritto misto, uma mistura de camarão, lula, peixe branco, alcachofra, cenoura e brócolis empanados em tempura oriental. Para acompanhar, molho tártaro com atum e limões assados na brasa.

Polvo assado na grelha com arroz negro, aspargos, emulsão de endro e camarões é um dos novos pratos do menu de inverno Victor Schwaner/Divulgação



Entre os pratos principais, Lucas destaca a sopa ribollita, palavra que, em italiano, significa “recozida”. “É uma receita clássica camponesa da Toscana com feijão-branco. Eles misturavam aparas de pão e legumes do campo que eram da época.” A versão do restaurante leva cebola, cenoura, aipo, couve e pão toscano da casa sem sal. Outra opção é o polvo assado na grelha com arroz negro, aspargos, emulsão de endro e camarões.



De sobremesa, o chef sugere o Albero Di Limone, entremet em forma perfeita de um limão siciliano, com tudo comestíveis, exceto o caule. A casca é de chocolate branco tingido de amarelo e o recheio, mousse de limão siciliano com iogurte grego da casa e lemon curd. As folhas são de pasta americana.



Lembrando que a osteria funciona apenas às sextas (até o fim do inverno) e as reservas são limitadas. Os clientes ainda têm a possibilidade de se hospedar no hotel com 25% de desconto (atenção que as tarifas oscilam todos os dias). O café da manhã do dia seguinte está incluído.

Serviço

Dal Grano (@dal_grano)

Avenida Presidente Antônio Carlos, 7456, São Luiz

(31) 99848-2209