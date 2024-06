O clima fica aquecido com a robata, versão japonesa do espetinho, com salmão recheado com queijo coalho, abacaxi e cebola grelhados

Sushi, sashimi, niguiri... Peixe cru costuma ser deixado de lado em dias de frio. Mas e os pratos quentes da cozinha japonesa? São eles que aquecem o omakase do restaurante Kanpai, com unidades nos bairros Sion e Lourdes. Omakase é o nome que se dá ao menu degustação confiança japonês. Em tradução livre, significa “eu confio em você”. Isso porque o cliente se senta sem saber exatamente o que vai comer. E o chef tem a liberdade de servir o que tem de mais fresco e sazonal naquele dia.

“Geralmente, no frio, o apelo maior é por massas e risotos. Então, a ideia do omakase é oferecer algo convidativo para que as pessoas queiram experimentar e tenham no radar a comida japonesa como opção para o inverno”, destaca um dos sócios do restaurante, Lucas Oliveira.

Na segunda etapa, barriga de atum, anel de lula, abobrinha e berinjela fritos com molho tonkatsu Marcos Vieira/EM/D.A Press

O omakase de inverno do Kanpai (R$ 129 por pessoa) tem oito etapas, que se dividem entre pratos da cozinha e preparos do sushi bar. Uma alternância entre quente e frio (ou temperatura ambiente, para ser mais exata) que deixa a experiência ainda mais interessante. As porções são individuais e o cliente tem a possibilidade de repetir quantas vezes quiser.



Para iniciar, uma confortante sopa de missô (missoshiro) com tofu e cogumelo shimeji, bem quentinha. Na sequência, chega à mesa uma cumbuca com barriga de atum, anel de lula, abobrinha e berinjela fritos, acompanhados de molho tonkatsu (à base de maçã).



O peixe cru só começa a aparecer na terceira etapa, mas sempre com um molho ou maçaricado para aquecer o estômago. Nesse momento, ele é servido em forma de usuzukuri, o carpaccio japonês. Você pode encontrar fatias de salmão com shari (arroz de sushi), azeite e lemon pepper; barriga de salmão com azeite trufado ou algum pescado curado no dry aged (processo em que as carnes são maturadas a seco em ambiente com temperatura e umidade controladas) com molho ponzu (de limão).

Arraia na área



O prato mais curioso do menu talvez seja o próximo: filé de arraia grelhada na manteiga e purê de batata com wasabi. Muitas pessoas nunca comeram esse peixe e nem teriam coragem de pedir no a la carte. Então, essa é a chance. Fora que não é tão comum assim ver a raiz forte em receitas quentes. “Esse é um prato que surpreende os clientes. É diferente, mas não chega a ser exótico demais. Para quem não conhece, a arraia é um peixe gorduroso e muito saboroso”, observa Lucas.

O prato mais curioso do menu é o filé de arraia grelhada na manteiga e purê de batata com wasabi Marcos Vieira/EM/D.A Press



Voltamos ao sushi bar com os niguiris. São quatro combinações: salmão com molho de umeboshi (conserva de ameixa japonesa com um sabor peculiar, entre o ácido e o salgado); atum selado com furikake (mix de temperos secos); tartar de filé-mignon e caparau (ou outro pescado dry aged) com ovas de masago e uma pitada de molho shoyu. “Nem todo mundo se arrisca a comer ovas, então damos essa oportunidade”, reforça Lucas, revelando que o menu segue com o ebi de anchova negra recheado com camarão e cream cheese ao molho de ervas. “É um prato de sushi bar, mas o maçaricado quebra o frio.”



O clima fica aquecido de novo com a robata, versão japonesa do espetinho com carne e legumes. Nesse caso, juntam-se salmão recheado com queijo coalho, abacaxi e cebola grelhados. Para finalizar o omakase, uma etapa só de sashimis: peixe branco curado com alho negro e shoyu; salmão ao molho de ostra; short rib de wagyu selado com molho de alho e atum com aioli de alcaparras.



Existe uma versão do omakase que custa R$ 89 por pessoa e tem duas etapas diferentes. No lugar do usuzukuri, entra uramaki de atum com alcaparras. E os sashimis são substituídos por hots especiais, como o de tartar de salmão e cream cheese.

Serviço



Kanpai (@kanpaibh)

Rua Pium-í, 1122, Sion

Rua Tomaz Gonzaga, 388, Lourdes

(31) 99555-1883