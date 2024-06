A Lagoa da Pampulha é um dos principais cartões-postais da cidade de Belo Horizonte e faz parte do Conjunto Moderno da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer há mais de 80 anos. A área ao seu entorno é conhecida pela sua importância cultural, histórica e turística, além de abrigar importantes marcos arquitetônicos como a Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Baile, conjunto reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 2016.

Apesar de ser um ponto turístico muito movimentado na capital mineira, o comércio na orla da Lagoa foi autorizado pela Prefeitura apenas em 2022. A ideia era, além de oferecer mais oportunidades de negócios para os empreendedores, melhorar a experiência gastronômica de quem frequenta o local.

Para ajudar você a planejar um passeio com comidas e bebidas, fizemos um guia de bares e restaurantes ao longo da Avenida Otacílio Negrão de Lima. Aproveite para degustar quitutes locais em uma paisagem típica belo-horizontina!





Prainha 031 Bar

Quem não tem mar, vai para o bar! O Prainha 031 atrai tanto moradores locais quanto visitantes que buscam um lugar agradável para curtir o dia com leveza entre amigos ou familiares. O que ele tem de diferente: uma decoração que remete às praias e ao litoral, criando um ambiente descontraído. Além disso, o bar é conhecido por sua carta de drinques, que inclui desde clássicos, como caipirinhas e mojitos, até criações exclusivas da casa.

Em termos de alimentação, o bar oferece uma grande variedade de petiscos e pratos para acompanhar as bebidas, como a tábua mista de carnes de boi e porco, destacando-se pela qualidade dos ingredientes e pelo sabor. Entre os mais populares, estão as porções de frutos do mar, que combinam com o clima despojado do lugar.

Prainha 031 Bar Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 60

(31) 99512-9368

@prainha31bar

Bebedouro Bar e Fogo

O Bebedouro Bar e Fogo é especializado em carnes e referência em drinques e cervejas artesanais. No cardápio, entre as opções bovinas, destacam-se a picanha, a fraldinha com mostarda, o filé-mignon com gorgonzola, o T-Bone e o tomahawk com manteiga de ervas. Outras escolhas possíveis são o pernil de cordeiro e a tulipa de frango à moda italiana. Além do salmão grelhado, a linguiça artesanal é servida em formato caracol. O bacon é destaque junto com a pancetta, sendo preparado com açúcar mascavo, deixando-o mais crocante.

Como entradas, são oferecidas opções como tostadas (torradas de salmão e de tomate), croquetes de carne e camarão à romana (empanados com parmesão). O local também oferece os sanduíches de brisket com queijo canastra e vinagrete defumado e o cheeseburger com costela e bacon.

No bar, são oferecidos chopes artesanais de Minas Gerais, como Verace, Capa Preta e Stadt Jever, além de drinques à base de gim, incluindo o Bebedouro (xarope de grenadine, tônica, espuma de gengibre e pimenta rosa). Para os amantes de saquê, o Tóquio Mule é uma ótima opção, servido com espuma de gengibre. Há também disponíveis opções não alcoólicas e, em dias selecionados, open wine.

Bebedouro Bar e Fogo Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835



(31) 3191-9397

@bebedourobarefogo

Chopp da Fábrica Pampulha

O Chopp da Fábrica Pampulha é reconhecido por sua qualidade e grande capricho na quantidade das porções, oferecendo uma experiência gastronômica única com uma atmosfera acolhedora que combina com Minas Gerais.

Os chopes oferecidos geralmente incluem opções clássicas, como Pilsen e IPA, além de sazonais e edições especiais, que variam de acordo com a criatividade dos mestres cervejeiros da casa, com a qualidade dos ingredientes evidentes no sabor das bebidas.

Além disso, o local oferece um ambiente agradável para desfrutar de petiscos e pratos típicos da culinária mineira, como o icônico "Mixidão", composto por arroz, feijão, couve, ovo, carne desfiada, torresmo e linguiça especial, criando uma combinação perfeita entre cerveja boa e comida saborosa. A arquitetura moderna do espaço contribui para uma experiência completa, ideal para quem deseja conhecer um pouco mais da cultura boêmia da cidade.

Chopp da Fábrica Pampulha Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2733

(31) 3241-1766

@choppdafabricabh





Eleve Lancheria

Com vista privilegiada para a Lagoa da Pampulha, o Eleve é um restaurante de comida saudável, além de ser uma lancheria, ou seja, um estabelecimento que funciona mesmo fora do horário convencional em que as refeições são feitas. O local serve uma variedade de saladas, grelhados, massas e sucos naturais em um ambiente agradável e acolhedor. O restaurante é reconhecido pela qualidade de seus pratos, que combinam técnicas contemporâneas com ingredientes frescos e locais.

Seja para uma refeição rápida ou para um momento mais descontraído, o local se destaca por sua preocupação com a sustentabilidade, promovendo um estilo de vida saudável para seus frequentadores.

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2870

(31) 3234-0410

@elevelancheria







Alcfoods Pampulha

O Alcfoods se destaca por seu cardápio composto por lanches, incluindo sanduíches, pizza, sorvetes e açaí. Além disso, o local é famoso por fornecer a opção de self-service de hambúrguer ou pizza para os clientes, com um preço fixo para o consumo do bufê e uma promoção para aniversariantes. O cliente pode escolher entre drive thru, delivery ou consumo local para aproveitar com os amigos e a família.

Porção do Alcfoods Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6710

(31) 99388-1550

@alcfoods





Marun Deck Bar

O Marun Deck Bar é popular por seu ambiente ao ar livre, com mesas e cadeiras dispostas em um deck que proporciona uma vista exclusiva da lagoa. Essa localização permite aos visitantes desfrutarem de um cenário bonito enquanto saboreiam suas bebidas e petiscos.

O cardápio do Marun Deck Bar inclui desde porções tradicionais, como batata frita e pasteizinhos, até opções mais elaboradas, como a chapa nordestina, que une carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa. As bebidas também são um destaque, com uma seleção que vai desde cervejas artesanais até coquetéis refrescantes e criativos.

Marun Deck Bar Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6802

(31) 99824-0707

@marundeckbar.bh





Zoo Bar Peixes e Carnes

Localizado próximo ao Jardim Zoológico, o Zoo Bar é um local que tem como prato principal o peixe frito, entre eles a tilápia e a traíra. Reconhecido por fazer pratos que remetem à comida caseira, o bar também oferece a moqueca de peixe e camarão, além dos petiscos tradicionais, que podem ser acompanhados por sucos, cervejas e a tradicional caipirinha.

Zoo Bar Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7844

(31) 3491-7455

@zoobarbh

Mansão Pampulha

A Mansão Pampulha se destaca pelos eventos promovidos aos fins de semana. Nas noites de sábado, o "Posto 19" toma conta do local. Já nas tardes de domingo, o "Arpoador" fornece aos clientes uma experiência que remete ao cartão postal da cidade do Rio de Janeiro.

O ambiente da Mansão Pampulha é conhecido por sua atmosfera energizada, ideal para ocasiões especiais como aniversários, comemorações ou eventos entre amigos. O espaço é decorado com elementos modernos que proporcionam uma experiência divertida aos clientes graças aos shows de pagode ao vivo que animam a mansão. Os combos de bebida são referência e combinam com os petiscos vendidos na casa.

Mansão Pampulha Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16580

(31) 99374-4300

@mansaopampulhabh





Seu Pai Bar & Drinkeria

O bar é famoso por sua decoração típica de boteco, com mesas de madeira, balcão e uma atmosfera que reflete a tradição mineira de encontros mais informais. A música ambiente inclui samba, pagode e outros estilos brasileiros.

No cardápio, os destaques são os petiscos tradicionais da culinária mineira, como torresmo, mandioca frita, linguiça gourmet recheada com queijo gorgonzola com pão de alho, entre outros quitutes que harmonizam com a carta de bebidas, que inclui uma variedade de cervejas geladas, doses de cachaça e outras bebidas típicas de boteco, com opções para todos os gostos.

Seu Pai Bar Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 17736

(31) 98706-6136

@seupaibar

Lagoa Rock Bar

O bar é famoso por suas apresentações de bandas e artistas locais que tocam diversos estilos de rock, pop rock e outros gêneros musicais que atraem um público diversificado. A programação musical ao vivo cria um ambiente ideal para quem aprecia música ao vivo enquanto desfruta dos comes e bebes.

Em termos de ambiente, o Lagoa Rock Bar oferece uma decoração temática, com referências à cultura rock em suas paredes e mobiliário, criando um espaço autêntico para os amantes do gênero musical e para aqueles que buscam uma noite agradável em um ambiente acolhedor. Além disso, os itens do cardápio são trocadilhos personalizados com o nome de bandas famosas, como o drinque Caipiqueen.

Quanto ao cardápio, o bar costuma oferecer uma variedade de opções de bebidas, incluindo cervejas geladas, drinques especiais e bebidas não alcoólicas. Os petiscos e porções servidos são ideais para compartilhar entre amigos e complementar a experiência de happy hour ou de uma noite divertida na cidade.

Lagoa Rock Bar Instagram/Reprodução

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 17790

@lagoarockbar







*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino