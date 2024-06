A maior busca por conveniência durante e após a pandemia vem transformando os hábitos de consumo e impulsiona o mercado de delivery no Brasil. Com isso em mente, o aplicativo aiqfome, que atua majoritariamente no interior do país, analisou o comportamento dos consumidores e descobriu quais são os alimentos mais pedidos pelos brasileiros.

Dados do “Instituto Food Service Brasil” estimam que o setor de delivery teve um crescimento de aproximadamente 7,5% em 2023, com um faturamento anual de R$ 234,9 bilhões.

O aiqfome analisou dados de consumo em mais de 700 cidades onde atua, uma extensa rede de mais de 30 mil restaurantes parceiros.





1º Lugar: Hambúrguer

O primeiro colocado da lista divulgada pela pesquisa é o hambúrguer, representando 12,25% dos pedidos. O gasto médio é de R$ 49,48.

2º Lugar: Marmitex

Custando em média R$ 31,24 e ocupando a segunda posição, com 11,81%, os marmitex são mais populares durante o período da manhã e no início da tarde, consolidando-se como a escolha predominante para o horário de almoço de estudantes e trabalhadores.

3º Lugar: Pizza

A pizza, clássico das entregas, tem um preço médio de R$ 74,04 e aparece em terceiro lugar no ranking, com 10,77%.

4º Lugar: Açaí

Já o açaí, muito consumido à tarde e aos fins de semana, aparece no ranking com 8,81%. É uma escolha popular entre os que buscam uma opção de sobremesa. Os pedidos tem valor médio de R$ 34,48.

5º Lugar: Lanches

Os lanches diversos, como sanduíches e wraps, posicionam-se em quinto lugar na pesquisa, com 7,37%. O preço médio é de R$ 44,61.

6º Lugar: Porções

Destaca-se como uma opção para compartilhar em encontros sociais. Além disso, a promoção de combos ou ofertas especiais incentiva os clientes em potencial a realizarem pedidos de maior valor. Seu ticket médio alcança R$ 63,78.

Descontos influenciam

Para o diretor de marketing do aiqfome, Marcelo Fernandes, a popularidade desses alimentos está relacionada a motivações como tradição, difusão, novidade, adaptação, promoções e descontos. “Apesar de uma relativa uniformidade nas preferências em diferentes regiões, as demandas por sorvetes, açaí e milk-shakes, aumentam significativamente em períodos de temperaturas mais elevadas, refletindo uma clara variação por influência sazonal”, comenta.

Quando se trata de bebidas, o refrigerante é a escolha preferida para acompanhar os pedidos feitos no aplicativo.