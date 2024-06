O Dia dos Namorados está chegando! Na próxima quarta-feira, 12 de junho, muitos casais celebram a data com presentes que refletem todo o amor e o carinho que sentem pelos parceiros. Por isso, preparamos uma seleção de presentes gastronômicos que irão conquistar o seu amor pelos olhos e pela barriga, para todos os gostos e estilos, tornando esse dia ainda mais saboroso.

Cesta para o café da manhã

Para começar o dia com água na boca, a Cesta de Café da Manhã do Uluru Café promove uma refeição a dois. O casal pode escolher desfrutar dela em dois tamanhos diferentes, de acordo com a fome. Ela é composta por waffle de pão de queijo feito com três tipos de queijos, acompanhado de geleia e cream cheese, iogurte com frutas vermelhas, suco de laranja, queijo canastra, um croissant exclusivo feito por uma chef francesa, pão de fermentação natural com castanha e passas, cookie artesanal vegano. Os pombinhos podem escolher entre café ou chá para finalizar a cesta.

Cesta de café da manhã do Uluru Café Rafaela Sifuentes

Uluru Café (@uluru.cafe)

Avenida Afonso Pena, 2925 - Funcionários

Rua Marília de Dirceu, 94 - Lourdes

Alameda Oscar Niemeyer, 1369 - Vila da Serra, Nova Lima

Telefone de Contato: (31) 99690-2908

Massas para cozinhar juntos

Já a casa de massas Il Canto Pasta sempre faz um menu mais ousado, especial para a data. A ideia é comprar as massas e o próprio casal preparar o jantar em casa, sem dificuldades, visto que já é pré-cozida e tem uma finalização com os molhos que a loja vende.

As opções deste ano são a Lasanha de Vitelo com Creme de Grana Padano e Tartufo (para quem não quer trabalho, é só levar ao forno!), o Cuore de beterraba (ravióli em formato de coração) recheado com queijo de cabra, figos e nozes (sugestão: finalizar a massa na manteiga de sálvia); Raviolotti de Magret de Pato (sugestão: aromatizar o molho do assado com laranja), Fagottini de Lagostim (sugestão: adicionar molho champagne), Ravióli de Brie com Mel Trufado (a massa tem detalhes vermelhos, então a sugestão é finalizar com manteiga de ervas ou molho bechamel). Para os casais que querem cozinhar juntos, não pode faltar o Linguine al Nero di Sepia Fesco (espaguete feito com tinta de lula). A sugestão é prepará-lo com frutos do mar.

Ravioli de Brie com Mel Trufado Il Canto Pasta

Il Canto Pasta (@ilcantopasta)

Rua Quintiliano Silva, 118, Santo Antônio

Telefone de Contato: (31) 98414-6831

Kits para adoçar o paladar

Para os apaixonados por doces, as tortas e os bombons da Cynthia Geo adoçam o paladar! Entre as opções, é possível adquirir a Torta Red Velvet, a Caixa Amores (que possui dez bombons de licor de cereja, cinco pães de mel, sete bombons recheados e 200g de mendiant), a Caixa de Coração (que vem com 14 bombons sortidos), a Caixa Amore (possui um coração lapidado recheado e nove bombons sortidos), a Torta explosão de Ovomaltine coberta com crocante de castanha de caju, as Caixas Sofisticação e Comemore, que vêm com um vinho da preferência do casal e um mini Chandon, respectivamente, como acompanhamento dos bombons variados, além do Tartelete com massa sablê, creme pâtisserie e morangos.

A Caixa Momentos promete eternizar a noite com um kit fondue composto por dois corações recheados com brigadeiro cremoso, morangos, brownie e uvas verdes sem sementes. A loja também fornece a venda individual de bombons, bolos no formato de coração com a palavra “Love” na cobertura e um rocambole de morangos com brigadeiro branco.

Caixa Amores Confiserie by Cynthia Geo

Confiserie by Cynthia Geo (@confiseriebycynthiageo)



Rua Bernardo Figueiredo, 220, Serra

Telefone de Contato: (31) 99618-5631 (Lilian Lisboa) / (31) 97200-3031 (Nilza Lourdes)





Fondue para compartilhar

Para fechar a noite romântica, o Fondue na Caixa da Lu Cakes fornece uma experiência mais interativa, para o casal compartilhar esse momento brincando com as diversas opções deliciosas que compõem o presente. A caixa é composta por recheio de pistache, chocolate branco e preto, uva, morango, brownie, marshmallow e biscoitos. De acordo com Romero Silva, o proprietário da loja, a ideia do presente surgiu especialmente para esta data comemorativa: “Começamos a acompanhar as tendências de outros estados, como São Paulo, e trazemos para dentro da realidade da loja. São itens que já temos aqui e colocamos na caixinha para esta data especial!”.

Caixa de Fondue Lu Cakes

Lu Cakes (@lucakesbolosartesanais)

Avenida Deputado Cristovam Chiaradia, 388 - Buritis

Telefone de Contato: (31) 99736-3008