Jantar à luz de velas: programa clássico para o Dia dos Namorados. Um encontro romântico cercado pela penumbra, que deixa tudo mais acolhedor e dá um toque a mais para celebrar o amor no ponto de transição da luz para a sombra. Algumas casas de Belo Horizonte preparam um ambiente que entrega tudo isso para que os casais façam deste dia inesquecível. Clima que casa bem com menus exclusivos, sem esquecer da música. Propostas diferentes, para todos os gostos e bolsos. E surpresas como o cadeado do amor. Está preparado? Descubra qual será o seu destino neste 12 de junho.

Ludmila Rettore, sócia-proprietária do Restaurante Topo do Mundo, que completa 20 anos, conta que trata o Dia dos Namorados como um evento separado, fechado em um pacote (ingressos via Sympla), que inclui um jantar especial à luz de velas e com algumas outras surpresas. Em cada ano, eles planejam uma ação para tornar a noite dos casais ainda mais especial, seja com uma sessão de foto ou um brinde surpreendente.

E, claro, a decoração sempre tem atenção especial. Neste ano, Ludmila conta que ela está sob a responsabilidade de Tom Reis: "Ele é inovador e não vou dar detalhes. Mas o jantar será à luz de velas, com temática romântica". Tudo isso emoldurado pela vista da casa, que fica a 104 metros do chão e quase 1.500 metros de altitude.

Restaurante Topo do Mundo: onde o ce?u encontra as montanhas, eleito por muitos casais como casa perfeita para o Dia dos Namorados Topo do Mundo/Divulgação

Ludmila Rettore destaco a carta de vinhos. Este ano, eles focaram em rótulos de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Oportunidade para ajudar os gaúchos que enfrentam o desastre climático no estado: "Já trabalhamos com vinhos nacionais, brasileiros como um todo, mas neste momento destacamos os uruguaios". Entre os rótulos, Cave Antiga e Peruzzo.

Quer fugir da badalação?

A ação do Topo do Mundo vai ocorrer de terça (11/06) a sábado (15/06) para os casais que, como lembra Ludmila, preferem antecipar ou adiar a comemoração do Dia dos Namorados para fugir da badalação e concorrência do dia 12/06.

Há segredos, mas Ludmila revela que no dia 12/06 os clientes vão ser recebidos por Di Ribeiro, como atração musical. O menu especial para a "Semana dos Namorados" inclui entrada, prato principal e sobremesa. O couvert, servido para todas as mesas, terá sopa creme de tomates com muçarela de búfala em nozinho. Como entradas (a escolher), terrine de queijo e figos, carpaccio de salmão com molho de mostarda e funcho, polenta com ragu de rabada ou bruscheta de queijo Alagoa e compota de cebola ao vinho tinto.

Como pratos principais, as opções são: vieira grelhadas com musseline de baroa, cenoura baby, cebola roxa em pétalas, salada de agrião e ovas de salmão; bife chorizo na manteiga de mostarda Dijon e crumble de abóbora-menina; camarões braseados e risoto de limão; atum em crosta de gergelim com salada de rúcula, praliné de nozes e morangos na redução de aceto-balsâmico ou espaguete ao cacio & pepe.

De sobremesa, os casais podem escolher entre crepe de morangos e mirtilos ou mousse de chocolate com caramelo de manteiga salgada ou cheesecake de frutas amarelas. O consumo de bebidas é cobrado à parte.

O preço do evento no Topo do Mundo varia de acordo com a escolha do lugar no ambiente da casa: R$ 450 (Bistrô Bar); R$ 500 (Mesa Bar); R$ 550 (Sofá); R$ 590 (Mesa Central) e R$ 690 (Mesa de Vidro, este já esgotado).

Cadeado do amor

No Bebedouro, os casais vão encontrar um ambiente decorado com luzes de velas e lareiras, criando um cenário perfeito para os apaixonados. O restaurante vai oferecer um open wine com vários rótulos, além de cervejas e chopes. No cardápio, fondue de filé-mignon e de camarão e, para a sobremesa, um irresistível fondue doce com frutas e chocolate.





No Bebedouro, o Dia dos Namorados promete noite romântica em um ambiente decorado com luzes de velas e lareiras acesas Vapor Comunicação/Divulgação

E precisa ter música. O Bebedouro preparou uma apresentação de tango. Para tornar a data ainda mais especial, a casa introduzirá o Cadeado do Amor, uma tradição inspirada na Pont des Arts, em Paris. Os casais poderão escrever suas iniciais, nomes ou mensagens amorosas nos cadeados e prendê-los no deck, simbolizando seu amor inquebrável. Ação válida enquanto durar o estoque de cadeados.

Lembre-se, o Bebedouro não trabalhará com reservas e as mesas serão disponibilizadas por ordem de chegada.

Minas, Bahia e Pará

No Omilía, o chef Gabriel Trillo pensou com carinho em um menu exclusivo para que os apaixonados tenham uma experiência que exalte o romance. E tudo começa no clima do ambiente, que terá decoração à luz de velas e música instrumental ao vivo, com couvert artístico já incluso no valor do menu.

Gabriel criou um menu em quatro tempos com opções exclusivas. De couvert, pães artesanais com antepastos (terrine de caju com bacuri, carne de lata com mostarda francesa, creme de boursin e flor de sal, manteiga de garrafa com jambu).

Para a entrada, três opções: polvo com batata e aioli, tempurá de camarão, ceviche de maça com atum ao gergelim ou purês de baroa, batata roxa e inhame, espuma de tucuri e chips de mandioca com carne serenada ou ainda carpaccio de pirarucu curado no limão galego, surubim assado e mexerica, picles e cajá.

No Omília, o chef Gabriel Trillo preparou um menu em quatro tempos com opções exclusivas para o Dia dos Namorados Daphne Carvalho/Divulgação

Como prato principal, o chef desenvolveu quatro pratos. "Em Minas, o Berço" é filé-mignon ao molho de jabuticaba, farofa de torresmo e mousseline de queijo Canastra. O "Bahia de todos os Santos" é montado com arroz caldoso de moqueca, camarão VG, coco e manga caramelizada no dendê. Já o "Pará Amazônico" terá pirarucu grelhado, purê de banana-da-terra, farinha de castanha do Pará e molho tarê de açaí com jambu. E no "Selva e Bosque", prato vegetariano, os namorados podem degustar pupunha, cogumelos e arroz negro brasileiro.

Para a sobremesa, tem torta mousse de cajá, biscoito de barú e sorvete de cumaru ou torta de chocolate com pinhão e safú de vinho tinto da Serra Gaúcha. E ainda frutas do dia.

O valor do menu é de R$ 249 por pessoa.

Dias dos Namorados estendido

O jantar à luz de velas também está presente no Taberna Livorno, que decidiu criar um menu especial para o Dia dos Namorados, que será servido até o dia 15/06.

Outra diferença é que montaram duas entradas e com opções em cada uma delas. Na primeira entrada, os casais podem escolher entre crostini de Parma e gorgonzola ou crostini de muçarela de búfala, tomate confit e manjericão. E na segunda entrada, tem mix de folhas, croutons, tomate confit, balsâmico e parmesão ou tartar de mignon ou ainda massa filo com creme de camarão.

No Dia dos Namorados, o Taberna Livorno terá jantar à luz de velas e o menu especial fica no cardápio até o dia 15/06 Arquivo Pessoal

De prato principal, quatros sugestões para contemplar variados paladares. Ossobuco com risoto à milanês; fettuccine ao creme de camarão, finalizado com VG; dourado do mar grelhado com risoto siciliano ou ainda nhoque na fonduta de queijos.

Para adoçar a noite, os namorados vão ter a tarefa de escolher entre mousse de chocolate meio amargo com farofa de castanhas ou verrine de creme belga com coulis de morango e raspas de chocolate meio amargo.

O menu de quatro tempos custa R$ 257 por pessoa.

Vela o ano todo

Com 15 anos de mercado, o Primeli Bistrô, das proprietárias Ângela Coutinho e da chef Thais Brasil, nasceu com a proposta de ter a luz de vela como identidade da casa. E no Dia dos Namorados é um dos espaço mais disputados de BH. A casa preparou um menu, que mantém em segredo, com nada menos do que 10 opções pra o prato principal, quatro para a entrada e quatro para a sobremesa com livre escolhe dos comensais. E o valor dependerá de como vão montar o cardápio da sua noite.

Tem jantar à luz de velas no Primeli Bistrô o ano todo Elisa Andery/Divulgação

"Nossos público já conta com o ambiente à luz de velas, sempre fomos assim. Criamos uma ambiente tranquilo, romântico, com música calma, que relaxa e envolve, e todos gostam porque encontram um casa acolhedora. Tomam um vinho e há quem fique por aqui três horas, o que não é comum. E no Dia dos Namorados nossa proposta faz ainda mais sentido", destaca Ângela.

Aliás, Ângela revela que as 18 mesas do Primeli Bistrô já foram reservadas, garantia de casa lotada: "Esgotamos há 15 dias", comemora.

Serviço

Taberna Livorno

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2309, Castelo

Contato: (31) 3418-7657

Instagram: @tabernalivorno

Topo do Mundo

Endereço: Torre Altavila, Rua Senador Milton Campos, 145, Bairro Vila Castela, Nova Lima

Contato: (31) 99371-0234

Evento Dia dos Namorados: Sympla

Instagram: @restaurantetopodomundo

Omilía

Endereço: Alameda do Morro, 72, Loja 01, Bairro Vila da Serra, Nova Lima

Contato: (31) 99724-2038

Instagram: @omiliarestaurante

Bebedouro Bar e Fogo

Endereço: Otacílio Negrão de Lima 1.835, São Luiz, Pampulha

Contato: @bebedourobarefogo