Prato da chef Naiara Faria, exclusivo para o Dia dos Namorados: camarão VG ao molho de açafrão com tortelle a carbonara, no La Palma

No Brasil, o 12 de junho é o Dia dos Namorados. Data especial para celebrar o romance, o encontro de casais. E nada melhor do que festejar o amor com um jantar especial e, melhor ainda, registrá-lo em uma foto. Mas não uma foto qualquer, uma mera selfie. Pensando nisso, algumas casas de Belo Horizonte tiveram a ideia de deixar registado o momento entre os namorados, não só com um menu exclusivo, mas com um carinho a mais: uma fotografia instantânea deste jantar que merece ser inesquecível.



As fotos são polaroid, com um visual retrô, a escolha ideal para o momento ficar registrado não só na memória, mas estar numa fotografia impressa. E com muito estilo. O casal vai recebê-la e, assim, poderá montar um álbum, colar na parede, fazer um varal de fotos, usar um mural em armação, colocar em quadros na parede ou estante...

A captura da imagem numa foto polaroid é impressa quase no mesmo instante em que foi tirada. E o bacana é que, diante de tanta tecnologia e apps de edição de imagem, este conceito instantâneo não tem retoque e registra para sempre o instante real, verdadeiro.

Bruna Martins, chef e proprietária do Birosca, vai dar ao casal uma mini foto polaroid na hora: "É uma tradição nossa. Fazemos isso há alguns anos. É uma forma de proporcionar uma lembrança da nossa noite especial para o casal."

A chef conta que o casal é fotografado na mesa, um pouco antes do jantar, que, aliás, terá dois menus para lá de especiais. E, por isso, o menu do Birosca no Dia dos Namorados será fechado, ou seja, a casa não servirá o cardápio a la carte.

Carne ou peixe?



No primeiro menu, de couvert serão servidos pão com manteiga defumada e duo de queijos mineiros. Como entrada, canapé de mandioca crocante com tartar de carne de sol ou tostada de broa com creme de milho e camarão.

A chef Bruna Martins, proprietária do Birosca, também teve o cuidado de preparar um menu vegetariano para o Dia dos Namorados Daniel Iglesias/Divulgação

Para o prato principal, a chef Bruna Martins criou um risoto de queijo de Alagoa defumado com peito de angus ou surubim curado com crosta de pão com manteiga, purê de banana caramelizado e creme de pimenta de cheiro ou, como terceira opção, torta de camarão com purê de abóbora e catupiri (opção somente para o casal).

Para o esperado momento da sobremesa, o menu do Birosca oferece ganache de chocolate branco e iogurte, coulis de mexerica e praliné de castanha de caju ou ainda uma mousse de chocolate com café, crumble de biscoito caseiro e calda de doce de leite.

Menu vegetariano



Para atender a todos os paladares, Bruna Martins também desenvolveu um menu vegetariano. De couvert, pão com manteiga defumada e duo de queijos mineiros. Como entrada, os namorados podem escolher canapé de mandioca crocante com creme de alho-poró ou tostada de broa com creme de milho e tartar de palmito.

De prato principal, será preparado um risoto de queijo d'alagoa defumado com cogumelo eringui na manteiga de ervas ou, se preferir, ovo perfeito, creme de mandioca, fonduta de queijo cabacinha e cogumelo defumado.

Para fechar noite, a sobremesa: ganache de chocolate branco e iogurte, coulis de mexerica e praliné de castanha de caju ou a mousse de chocolate com café, crumble de biscoito caseiro e calda de doce de leite.

A chef Bruna Martins preparou outras surpresas para os apaixonados. Uma decoração de flores especial para esta noite e, claro, luz de velas. A música ao vivo, com repertório romântico, virá de um piano.

O valor do jantar no Dia dos Namorados no Birosca é de R$ 209 por pessoa, com bebidas e serviço à parte. E a reserva pode ser feita pelo WhatsApp. As mesas serão escolhidas pelo casal por ordem de chegada.

Imagem com história

O restaurante La Palma também vai presentear os casais com um foto polaroid. Saiba que esse conceito de fotografia instantânea carrega, não só nostalgia, para quem se lembra de alguns filmes americanos das décadas de 1980 e 1990, mas também é algo novo, traz um registro diferente das imagens mais frias nas telas de hoje em dia. A polaroid tem cores menos nítidas, não define tanto os detalhes, mas carrega história, surgiu na década de 1940, criada pelo pesquisador norte-americano Edwin Herbert Land. E, ao mesmo tempo, é tão atual, já que seu design inspirou o layout do Instagram.



A chef Naiara Faria conta que "decidiu pela foto por ser um dia especial e para que o casal deixe registrada, não só a noite do Dia dos Namorados, mas a noite vivida no La Palma."

Para a chef, é importante participar e compartilhar esse momento: "O casal vai tem uma lembrança boa do jantar, do local, para que olhe para a foto em outro momento e se lembre do dia e da nossa casa", pontua Naiara.

A chef Naiara Faria, do La Palma, preparou um menu exclusivo para os namorados. Destaque para a sobremesa torre dell'amore, com red velvet, mousse de chocolate, creme de cupuaçu e sobert de amora Maíra Marcolino/Divulgação



O menu da noite vai ter entrada (duas opções), prato principal (cinco sugestões) e uma sobremesa. A chef Naiara Faria criou um menu exclusivo para servir no La Palma, conhecido pela culinária ítalo-mineira. De entrada, ele preparou raviolone de pato ao próprio molho, com noisettes de legumes ou creme de baroa com quenele de queijo de cabra e pesto de rúcula.

Como prato principal, os casais podem escolher entre cinco criações da chef: camarão VG ao molho de açafrão com tortelle a carbonara; steak de filé com duxelles de champignon, risoto parmegiana e parma; salmão ao molho catalão com camarão e taglioline bicolor na manteiga negra com sálvia; ou cordeiro braseado com risoto a parmegiana e lentilha; ou ainda ravióli de queijo brie e pera ao molho de banana com mostarda e castanha.

De sobremesa, tudo fica mais doce com a torre dell'amore que leva red velvet, mousse de chocolate, creme de cupuaçu e sorbet de amora.

O menu de Dia dos Namorados do La Palma será servido somente no dia 12/06, a partir das 18h. O valor depende da escolha do prato principal. Nesse dia, a casa não atenderá com reservas.

Subverter a era digital



O casal que for ao Moema no Dia dos Namorados vai viver não só a experiência gastronômica, mas levará para casa a recordação de uma foto instantânea Bruno Werneck/Divulgação

O Moema Bar e Cozinha também vai presentear os casais com uma foto instantânea para levarem de recordação. Ao pensar no mimo, Cristiano Fenelon, gestor de marketing da casa, destaca que quis subverter a era digital, em que as fotos foram congeladas nas telas: "A proposta da polaroid é uma brincadeira, já que hoje em dia só se vê foto em tela. A ideia é estar no Moema e marcar o momento, levar um presente que vai tocar o casal de maneira simples, mas marcante. Para guardar na memória, fazer refletir, colocar na geladeira, no computador, no painel do carro... E não só ter mais uma publicação no Instagram."

Para Cristiano, as características da foto polaroid são perfeitas para criar registrar esse momento tão íntimo, de encontro de um casal, em que a emoção envolve tudo: "Queremos tocar, fazer a pessoa parar, olhar... Para quem conhece a imagem da polaroid, o impacto será de nostalgia, lembranças. E, para quem não teve contato com este tipo de foto, temos um público variado, o impacto será pela novidade, uma nova experiência. E ambos vão levar uma recordação palpável, impressa. A ideia é dar valor ao simples e bem feito para tocar as pessoas".

Essa ação do Moema ocorre depois das 18h do dia 12/06, quarta-feira. Cristiano diz que ainda não decidiram se haverá alguma surpresa no cardápio, mas seguramente os pratos aprovados pela clientela, aqueles com os quais estão acostumados, vão ser servidos normalmente.

Mini foto instantânea

O Contemplaria do Camarão preparou um menu de quatro tempos para o Dia dos Namorados, com decoração romântica e músicas selecionadas. E um mimo especial: uma mini foto instantânea. "Sabemos que hoje (quase) ninguém imprime fotos. Mas nesta note você vai levar para casa uma mini foto instantânea do casal para que a recordação não fique só na memória", destaca o convite da casa para os apaixonados.

O menu, com bebidas e taxa de serviço não inclusos, custa R$ 195 por pessoa. No couvert, cestinha de pães, que acompanha manteiga de camarão e creme ao pesto. Como entrada, o casal pode escolher entre três opções: cesta de massa filo, recheada com camarões ao creme de abóbora e tomates, cobertos com mousseline de pupunha; mil folhas de batata com ragu de costela e cebola caramelizadas ou a bruschetta, fatia de pão italiano assada ao creme de Porto belo, shimeji e ervas frescas.

São quatro pratos principais à escolha. Dá para saborear o spaghetti Nero Di Seppia com tomates e camarões ao molho bisque del mar ou o risoto ao pomodoro, ervas frescas envoltos ao sabor do mar, lula, mexilhão e camarão. Tem ainda medalhões na manteiga de alecrim, acompanha cenouras glaciadas e risone ao creme de cogumelos e as fatias de abóbora assada, regadas a fonduta de formagio, arroz negro e legumes.

Na hora da sobremesa, duas opções: petit gateau de doce de leite acompanhado de sorvete de creme e crocante de caramelo ou mousse de chocolate meio amargo com confit de laranjinhas e farofa crocante de amêndoas.

Serviço

Birosca (@biroscas2)

Rua Silvianópolis, 483, Santa Tereza

(31) 99836-7267



La Palma (@restaurantelapalma)

Rua Professor Jerson Martins, 146, Aeroporto

(31) 3441-4455



Moema Bar e Cozinha (@moema.bar)

Rua Sergipe, 1.370, Funcionários

(31) 3568-3555

Contemplaria do Camarão (@contemplariadocamarao)

Rua Cuiabá, 1.231, Prado

(31) 3654-0637 e (31) 3654-1151