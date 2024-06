Se ainda resta alguma pontinha de dúvida de que é possível harmonizar vinho com qualquer alimento, saiba que ele também é parceiro do hambúrguer.

Marina Bufarah de Souza, sommelière da Wine, garante: “Combinar hambúrgueres com vinhos não é uma tarefa difícil, basta levar em consideração os acompanhamentos da receita de cada sanduíche para fazer a escolha do vinho ideal”. A ideia é que um eleve a experiência do outro, trazendo uma fusão de texturas, aromas e sabores agradáveis.

Em geral, conforme a sommelière, os vinhos menos intensos são indicados para carnes mais magras e fazem uma boa dupla com hambúrgueres mais leves, com pouca complexidade de sabores ou gordura. Já vinhos encorpados ou com bastante acidez combinam mais com hambúrgueres elaborados com carnes de sabor mais intenso e com mais gordura.

Já para uma proposta tradicional, contendo um hambúrguer de carne bovina com cheddar e cebola caramelizada, a sugestão é buscar um vinho macio e com leve dulçor no fim de boca para acompanhar o queijo e a cebola.

Teste as combinações

Já para um suculento hambúrguer de cordeiro com um toque de molho de hortelã, Marina sugere as uvas Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, que resultam em vinhos bastante concentrados nos aromas e sabores, levando potência, com um toque herbáceo, em perfeito equilíbrio com as nuances do molho.

Para os veganos, a dica é harmonizar um hambúrguer de falafel, com tomate marinado e sour cream, por exemplo, com um rosé versátil e descontraído, um vinho frutado e refrescante.

Para o hambúrguer com frango empanado e onion rings, bem populares, a sommelière da Wine sugere um espumante, com frescor e que limpe a untuosidade das frituras, deixando o paladar pronto para a próxima mordida.