Confira estabelecimentos para curtir com a pessoa amada no Dia dos namorados

Nos Estados Unidos e na Europa, São Valentim. No Brasil, Dia dos Namorados. E por aqui, a data que está se aproximando é alerta para muitos casais já escolherem um restaurante para celebrar esse momento com a pessoa amada.

A data tão esperada pelos apaixonados, neste ano, será comemorada na quarta-feira (12/6). Apesar de ser exatamente no meio da semana, nada impede os pombinhos de curtirem a noite com um bom jantar romântico. Pensando nisso, o Estado de Minas preparou uma lista de bons lugares em Belo Horizonte para comemorar o Dia dos Namorados. Confira!

Birosca S2

O popular bistrô Birosca já abriu as reservas para a noite mais romântica do ano, com um menu fechado de Dia dos Namorados, o estabelecimento planeja um jantar cheio de romance e enfeites com velas e flores.

Contato: 31 99957-7267

Endereço: Rua Silvianópolis, 483 - Santa Tereza, Belo Horizonte

AA Wine Experience

Para os casais amantes de vinho, esta é uma boa pedida. Instalado em um charmoso salão com lustres e parede de vidro, o estabelecimento conta com uma adega que comporta mais de 3.000 rótulos. O menu do Dia dos Namorados é composto por entrada, prato principal e sobremesa.

Contato: (31) 2552-1740

Endereço: Rua Curitiba, 2102 - Lourdes

R$299,90 por pessoa

Berilo Cozinha & Drinks

Com ambiente interno e externo, duas opções de cardápio completo e uma decoração aconchegante compõem o menu de Dia dos Namorados do estabelecimento. Além disso, há opções de open beer, open wine ou dois drinques por pessoa. As vagas são limitadas e devem ser adquiridas por meio do WhatsApp do restaurante.

Contato: (31) 99567-8501

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 503 - Savassi

R$ 389,00 por casal

CAÊ Restaurante Bar

O jantar para o Dia dos Namorados do estabelecimento conta com menu fechado, montado e preparado pelo chef Caetano Sobrinho. Para os fãs de um menu bastante caprichado, as opções vão de taco de polvo a caneloni de cordeiro.

Contato: (31) 2528-2244

Endereço: Rua Outono, 314 - Sion

R$ 200 por pessoa

Cantina Piacenza

Para celebrar o Dia dos Namorados, dos casados e cúmplices, a casa italiana também preparou um menu fechado e com pratos novos A proposta inclui aperitivos, entradas, parto principal, sobremesa e digestivos. Além de funcionarem com reservas para dois horários: 19h e 21h30.

Contato: (31) 9 8426 5440

Endereço: Rio Grande do Sul 1236 - Santo Agostinho BH

R$ 579,00 por casal

Nuúu Restaurante

No dia mais romântico do ano, o estabelecimento promete proporcionar uma experiência gastronômica caprichada, repleta de sabor, amor e momentos memoráveis. Com menu fechado, o cardápio conta com entrada, prato principal e sobremesa harmonizados com vinhos da linha Luis Porto.

Contato: (31) 9 97127-1156

Endereço: Rua Arturo Toscanini, 41, Novotel Bh Savassi , Santo Antônio

R$ R$ 302,50 por pessoa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nuúu Restaurante (@nuuurestaurante)

O Italiano

Aos amantes das massas italianas, o estabelecimento montou para este ano um menu de quatro tempos com pratos inéditos, decoração romântica e fotógrafo para registrar os momentos.

Contato: (31) 9 9767-5190

Endereço: Rua São Vicente, 155 - Olhos D'Água

R$ R$248 por pessoa