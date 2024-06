Cabernet Butiquim sugere harmonizar um Pinot Noir com dadinho de queijo: a leveza do vinho equilibra a cremosidade e o sabor salgado do petisco

Ninguém com mais autoridade para falar da combinação de vinhos com petiscos do que a chef Jana Barrozo, do Cabernet Butiquim, consagrado pelos seus tira-gostos. Há nove anos, a casa quebra a percepção de que o vinho é exclusivo para ocasiões especiais ao oferecer um ambiente acolhedor e descontraído. Com um cardápio variado e preços atrativos, torna o vinho mais acessível e convidativo para todos os públicos, desmistificando sua imagem e incentivando o consumo regular. E, claro, mostrando que é companhia especial para vários petiscos e tira-gostos.



No novo cardápio, que comemora os nove anos do Cabernet Butiquim, Jana incluiu opções vegetarianas, como a couve-flor crocante com teriake e furikake, além da prexeca (bolinho de carne) com conserva de jiló e coalhada e o surpreendente catupiri com ervas, alho frito e conserva de ameixa. A chef ainda indica o novo franguinho com caramelo de missô e farofa de amendoim; o tiradito de peixe com leche de aji amarillo, tapioca e banana-verde frita e o pernil marinado em cachaça e maracujá.



Para Jana, harmonizar vinho com petisco é uma delícia. E a ideia é simples: equilibrar os sabores e se divertir experimentando. Ela recomenda combinar vinhos encorpados com petiscos mais robustos, como queijos fortes ou carnes grelhadas, e vinhos mais leves com petiscos mais delicados, como frutos do mar ou saladas fresquinhas.



“Mas lembre-se, não há muita regra. O importante é experimentar, curtir o momento e explorar novos sabores. Em um boteco, não é só cerveja que faz sucesso, petisco também combina muito com vinho”, recomenda a chef. Jana enfatiza que, no Cabernet Butiquim, a proposta é mostrar a diversidade que existe entre o vinho e a gastronomia, de forma descomplicada e sem tanta exigência com regras de harmonização: “Afinal, o objetivo é sempre ser gostoso e divertido”, lembra.

Dadinho de queijo



Na opinião de Jana, uma harmonização surpreendente no Cabernet Butiquim é o vinho Pinot Noir com dadinho de queijo: “Apesar da combinação inusitada, a leveza do Pinot Noir equilibra perfeitamente a cremosidade e o sabor salgado do dadinho de queijo, proporcionando uma experiência deliciosa e demonstrando a versatilidade do vinho.”

Ainda que fale para se libertar das regras, ela explica que, sim, a uva do vinho pode influenciar na harmonização com petiscos de boteco, mas não é uma regra estrita. “Geralmente, vinhos tintos combinam melhor com petiscos robustos, enquanto vinhos brancos harmonizam bem com petiscos mais leves. No entanto, a diversidade de estilos de vinhos e petiscos permite uma ampla gama de combinações. Experimentar diferentes vinhos é fundamental para descobrir as melhores harmonizações.”



Outro destaque é a harmonização de vinho com o pernil com molho de maracujá e pão de alho. A chef sugere um tinto com boa estrutura e taninos macios, como um Merlot ou um Malbec: “A doçura e acidez do molho de maracujá combinam bem com a fruta e os taninos suaves desses vinhos, enquanto o pão de alho complementa os sabores com suas notas de alho e ervas”.



Essa combinação, ensina Jana, proporciona uma experiência gastronômica rica e equilibrada, mostrando como vinhos tintos podem harmonizar até mesmo com petiscos agridoces e salgados.



