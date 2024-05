A estufa faz parte da rotina de um bom botequeiro. Farta, iluminada, uma vitrine perfeita para os mais diferentes petiscos e tira-gostos e, claro, atiçar o paladar da clientela. Com este espírito, localizado no coração do Lourdes, ali na Avenida do Contorno com rua Antônio de Albuquerque acaba de nascer mais um bar em BH com a identidade de um bar de estufa: o Angu Bar de Estufa.

E você sabe o que é um bar de estufa? É um bar normal, com cerveja gelada no caso do Angu Bar de Estufa é a Verace, mas, que na sua vitrine tem uma estufa que expõe os mais deliciosos quitutes mineiros e os mantêm quentes ou frios e os deixa a vista do cliente para sua escolha.

Os sócios: Rafa Marra, Ana Carolina Monteiro e Caio Almeida Pedro Marques/Divulgação

No caso do Angu, alguns exemplos dessas delícias são batatinha assada em conserva picante, medalhão de abobrinha com queijo e pesto, berinjela recheada com tomate seco e queijo, palito de angu com cogumelo, bolinho de queijo, angu com carne de panela, kafta com babaganoush, joelho de porco com salada de batata e os clássicos, língua, moela, torresmo, pastel de angu, salsichão e almôndega.

Samba raiz e MPB

A casa está funcionando desde sábado, dia 18/05, e os clientes ainda vão curtir o melhor do samba de raiz e MPB para movimentar a semana.

Os sócios do Angu Bar de Estufa, Rafa Marra, Ana Carolina Monteiro e Caio Almeida, são também donos de O Candiá Bar, no Prado, um gastrobar que oferece gastronomia, música e cultura.



No Angu Bar de Estufa tem samba de raiz e o melhor da MPB Pedro Marques/Divulgação

Serviço