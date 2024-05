Considerada o "berço cultural do Centro-Oeste mineiro", a cidade atrai com o evento milhares de turistas dos vários cantos do estado e do país

Laura Torres*

Não sabe o que fazer no feriado de Corpus Christi? Cozinheiros, quitandeiras, agricultores, produtores de queijos, linguiças, cachaças e artesãos locais se reúnem de quinta (30/05) a domingo (02/06) para participar do XVI Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica. Considerada o “berço cultural do Centro-Oeste mineiro”, a cidade atrai com o evento milhares de turistas dos vários cantos do estado e do país. A abertura oficial será nesta quinta-feira (30/5), às 19h, em frente à prefeitura da cidade.

Mais de 70 pratos diferentes, transmitidos de geração em geração e feitos com as iguarias da cozinha regional, estarão presentes no cardápio do festival, que ocupa as ruas e praças centrais do município, ambientadas com cenografia típica da roça, com barracas, tendas, bares e restaurantes. O maior destaque são os ingredientes locais, que saem direto do campo à mesa e são, em sua maioria, produzidos por pequenos agricultores da região.

A jornada gastronômica oferece pratos como angu mole com molho de carne desfiada e couve, carne de porco na lata com farofa, linguiça, chouriço, buchinho recheado, moranga recheada com carne da roça, arroz com suã, costelão com milho e batata ao molho com arroz, feijão tropeiro, frango com quiabo e angu de milho, além de uma grande variedade de doces e quitandas. Para acompanhar, há opções de bebidas produzidas artesanalmente, como cervejas e cachaças.

Uma das chefs participantes do festival, Cleide Siqueira conta que trabalha na área educacional, mas desenvolveu habilidades culinárias desde criança. “Observava minha mãe preparar os almoços de domingo. Tenho memórias afetivas do frango caipira, macarronada e pudim de sobremesa. Costumo cozinhar em reuniões familiares e para os amigos”, diz.

Cleide vai servir um dos pratos típicos de Itapecerica: coroa de costelinha de porco com farofa. “Preparo uma costela suína com iguarias e temperos secos. Depois, prendo as extremidades da costela para ficar no formato de coroa”, explica.

A relação da chef com esse prato é muito particular. “Estava no caixa do supermercado de Itapecerica, antes do Ano Novo, quando uma amiga muito querida, Neiva Gussen, me mostrou uma cópia da receita, dizendo que seria a sua sugestão de cardápio para a ceia daquele ano. Achei maravilhosa a apresentação do prato, uma suculenta costelinha em formato de coroa. Eu gosto muito de cozinhar, pesquiso e adapto minhas receitas, estou sempre aberta a ideias e sugestões também. Sempre esperam algo a mais dos meus pratos porque utilizo técnicas de empratamento com bastante criatividade. Fiz algumas adaptações na receita que, além de apresentável, tem um sabor peculiar”, conta Cleide.

Arroz chamariz de tropeiro

Já o arroz chamariz de tropeiro será servido pelo chef executivo e proprietário do Ajê Bistrô, o sul-mato-grossense David Faria, que se especializou em alta gastronomia e tem formação na rede internacional de ensino Le Cordon Bleu, considerada guardiã da técnica da culinária francesa, além de ter sido aluno de chefs renomados, como o francês Paul Bocuse. Faria conta que é vice-presidente do Instituto Memorial Yara Tupynambá e uma das pautas da instituição é seguir o trabalho da artista, que já fez um painel sobre Itapecerica e será homenageada no XXIX Festival de Inverno da cidade mineira, que acontecerá no mês de julho deste ano.

David conta que o prato existe desde a época do Brasil Colônia. “Os habitantes da cidade viviam com grandes dificuldades para a conservação dos alimentos, então a maior parte das comidas eram secas. Assim surgiu o arroz carreteiro, a linguiça defumada… Os tropeiros que iam para a capitania de Goiás faziam uma troca de mercadorias com os serviços da cidade, como os bordéis. Então, foi criada uma lenda em torno de uma dona de bordel que misturou galinhada com Maria Isabel (como era chamada a carne seca durante esse período), refeição chamada ‘Arroz de China Pobre’ (no Rio Grande do Sul, china era como a população se referia às prostitutas). Dessa forma, a mistura de carne fresca de boi e porco em uma mesma panela foi chamada de ‘Arroz de Puta Rica’. Elas demonstraram poder com a comida!”, relata.

Muito ligada aos caminhos percorridos pelos tropeiros, a comida logo se tornou típica da cidade de Itapecerica. No Festival, Faria contará com o auxílio da chef Isla Prata, do Projeto Comer.

Oficinas de cozinha

Além dos pratos, serão realizadas oficinas culinárias com chefs renomados, como Flávio Trombino, do restaurante Xapuri; Márcia e Elzinha Nunes, do restaurante Dona Lucinha; o chef Toninho Lacerda, do Senac Minas, entre outros. Nas oficinas, os chefs vão preparar deliciosas receitas para o público comer com os olhos.

O festival também apresenta uma extensa programação cultural, com artistas locais e outros conhecidos nacionalmente, como Mococa e Paraíso, Alan e Alex, Roberta Miranda, Falcão e Vardel, Duduca e Dalvan, Bruno Rosa e a dupla sertaneja Clayton e Romário.





O que comer e beber





Nas barracas

Vaca atolada

Chouriço e buchinho recheado

Delícias do fubá

Trem de milho

Angu mole com molho de carne desfiada e couve

Língua de boi ao molho caipira e arroz carreteiro

Carne de porco na lata com farofa

Linguiça do Paulinho

Pastel de queijo com sabores da roça

Galinhada com molho

Mexidão mineiro e linguiça de frango com queijo Minas

Moranga recheada com carne da roça e batata temperada

Caldos mineiros com torresminho e bisteca com batata bolinha

Tutu mole com macarrão grosso e costelinha de porco na banha

Pamonha (sal e doce)

Piabinha do rio frita

Arroz com suã

Pastel de angu

Pernil atropelado e bolinhos da roça

Paçoca de carne seca com costelinha e isca de filé com mandioca

Tutu tonto, pernil na lata e farofa de banana

Virado à mineira e conserva de jiló com cebola roxa

Peixe ao molho e filé de tilápia frita

Tulipinha com batata

Arroz de costela e barriga de porco à moda Candeeiro

Medalhão panceta e costelinha de porco na brasa



Costelão com milho e batata ao molho com arroz

Cascalho com mandioca e carne de panela

Doces da roça - Chef Gláucio Peron

Quitandas no forno de varre

Boi na brasa

Quitandas assadas no forno a lenha

Garapa e caipirinha de garapa

Porco no bafo

Carnes assadas



Nos bares e restaurantes

Feijão tropeiro - Dom Zé

Bolinho de chuva - Restaurante Armazém

Espetinho de frango com queijo Minas - Bar do Zezé

Canela de boi enterrada - Coreto's Bar

Canjiquinha com costelinha - Cantina da Dodôra

Figado com jiló - Luah Gastrobar

Escondidinho de mandioca com carne seca - Bem Bom

Pão de sal com carne e queijo - Bem Bom Hamburgueria

Bola de carne ao molho de tomate com pão de queijo - Padaria São José

Chocolate quente - Milk Shake do José

Pizza caipira e pizza de carne seca com requeijão - Léo Pizzaria

Empada de frango e lombo - Vila Tamanduá

Coxinha de frango crocante com creme de alho - Paladar Bistrô

Comidas da roça - Restaurante Prosa e Lenha

Dadinho de tapioca com melaço e chopp Magnólia - 8 Bicas Tap House

Frango com quiabo e angu de milho - Restaurante Espaço Gourmet

Mini sanduíche de fraldinha - Mini Burguer's Bar

Sorvetes de doce de leite caseiro e queijo com goiabada - Bendito Sorvete

Caldo de péla égua - Candeeiro Pub

Dadinho de rabada - Butekim Itaju Bar

Caramelo com banana da roça - La Jeneffer Confeitaria

Bifinho de carne moída com farofinha de banana - Tamanduá Beer

Pão de queijo recheado com sabores da roça - Kaka Empório Café

Feijoada completa - Puro de Minas

Canjica - Supermercado Faria



Apresentações culinárias



31 de maio, sexta-feira



10h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Sanduíche de carne suína desfiada com salada de repolho

Chef: Carlos Salviano

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

12h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Arroz chamariz de tropeiro

Chef: David Faria e Isla Prata

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

14h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Macarrão de comitiva

Chef: Caetano Sobrinho

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

16h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Carne na lata, tutu de feijão e farofa de torresmo

Chef: Pedro de Paracatu

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto



1º de junho, sábado

10h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Casadinho de goiabada cascão da vó Pia

Chef: Flávio Xapuri

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

10h30 - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Doces da roça - Goiabada cascão

Chef: Glaucio Peron

Local: Espaço do Doce da Roça (ao lado da vendinha)

12h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Molho de pele com caldo de feijão e verduras

Chef: Wirley Reis - Têko

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

14h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Costelinha com ora pro nobis e angu

Chef: Márcia Nunes - Restaurante D. Lucinha

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

16h30 - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Angu doce à moda escrava

Chef: Elzinha Nunes - Restaurante D. Lucinha

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

2 de junho, domingo

10h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Soda de cachaça e rapadura

Chef: Filipe Brasil

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

10h30 - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Doce de abóbora com lascas de coco

Chef: Glaucio Peron e Maria Doceira

Local: Espaço do Doce da Roça

12h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Caldo de tendão de boi

Chef: Beth Beltrão - Restaurante Viradas do Largo (Tiradentes)

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

14h - Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Coroa de costelinha recheada com farofa

Chef: Toninho Lacerda (Senac) e Cleide Siqueira

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

16h Apresentação Culinária (30 vagas)

Receita: Canjiquinha com cogumelos

Chef: Gui Hemengat

Local: Cozinha Rural - Praça do Coreto

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino