O ranking Tasteatlas elegeu o escondidinho brasileiro como o melhor prato assado do mundo, na categoria casseroles, ficando à frente da parmegiana italiana e pastel de choclo chileno. Além disso, a receita ficou na 54ª posição no levantamento geral do guia, que reúne informações sobre os restaurantes e pratos de cada localidade.

Com diferentes versões e pela sua praticidade, o escondidinho se tornou um dos queridinhos na mesa da família brasileira. Carro-chefe na Água Doce Sabores do Brasil, a receita conta com versões que levam carne de sol, frango, bacalhau, camarão, palmito e alho-poró. Nos últimos cinco anos, a empresa comercializou mais de 7 milhões de escondidinhos.

Escondinho vira ação social

O sucesso é tamanho, que a marca criou uma ação social chamada Escondidinho do Bem, que ocorre anualmente no mês de outubro, para arrecadar fundos destinados às entidades sociais da região onde cada restaurante atua.

De acordo com Julio Bertolucci, diretor de franquias da rede, o prato sempre foi o mais pedido no cardápio, sendo campeão de vendas desde o lançamento, em 1996: "Para comemorar os 30 anos da marca, criamos um cardápio em que incluímos mais opções do escondidinho, trazendo versões vegetarianas, o que nos permitiu ampliar ainda mais a venda do produto".

Sendo o item mais pedido nos restaurantes, tanto de forma presencial, como via delivery, Julio Bertolucci conta que já venderam mais de 20 milhões desse prato desde sua entrada oficial no menu da rede: "Pelo sucesso da refeição, criamos a família Escondidinho, possibilitando que os consumidores escolham os recheios listados e tamanho de porções, que pode ser para individual ou até para três pessoas".

E ele destaca que, um dos segredos do sucesso, é que a receita une tradição brasileira com um toque especial da Água Doce: "O escondidinho é preparado com um delicioso purê de mandioca e requeijão, acompanhado de arroz branco", destaca Julio.

Com valores que variam entre R$77 e R$180, o escondidinho da Água Doce é considerado o mais famoso do Brasil e está no cardápio dos 80 restaurantes da marca em diferentes estados brasileiros.