A 330km de Belo Horizonte, a cidade de Alto Caparaó, localizada na Zona da Mata Minas Gerais, na divisa com o estado do Espírito Santo, se apresenta como uma nova atração para a gastronomia mineira, além do turismo já latente. E o responsável por este movimento é a primeira edição do Gamô - Festival de Gastronomia de Montanha, que começa nesta sexta-feira (24/05), aos pés do Parque Nacional do Caparaó, em conjunto com o Ultra Trail Caparaó, Campeonato Brasileiro de Corrida de Trilha e Montanha da Confederação Brasileira de Atletismo, idealizado e organizado por Klaus Pettersen.

Com curadoria das chefs Maria Clara Magalhães e Carolina Fadel, do Matula Cozinha, e consultoras pelo Sebrae Minas, o Gamô promete entregar ao moradores e visitantes comida de alta qualidade emoldurada por uma paisagem de tirar o fôlego, já que tem o Parque Nacional do Caparaó ao redor, que abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude.

"Fomos convidadas pelo Klaus Pettersen, que sempre teve vontade de unificar o esporte com um festival de gastronomia de montanha independente, que se torne replicável para outras montanhas de Minas Gerais. E assim surgiu o Gamô", explica Maria Clara Magalhães.

Ícones de Minas Gerais

Maria Clara Magalhães destaca que foi legal pesquisar e ver o projeto se tornar realidade: "Juntamos dois ícones da identidade mineira: a comida e as montanhas. O Gamô nasceu com este objetivo."

O trabalho passou por etapas. Primeiro, elas lidaram com a pesquisa e imersão local. Foram conhecer a cidade, as belezas naturais da região, os personagens, a comida e o famoso café, símbolo da regional: "E daí extrair e formatar o festival", destaca Maria Clara.

A primeira edição do Gamô - Festival de Gastronomia de Montanha se destaca pela programação com cozinhas-show, para aprender e degustar a culinária local, e a presença de produtores de café Gamô/DIvulgação

Em paralelo, se debruçaram na organização, curadoria dos estabelecimentos e, como consultoras do Sebrae MG, têm o compromisso de, não só programar um evento, mas deixar ensinamentos para a comunidade local: "Escolhemos 10 participantes e trabalhamos com eles de maneira formativa, já que a maioria da população é rural e não tem acesso ao DNA de gestão de um cardápio, da cozinha, então, entramos com o processo de levar conhecimento".

Maria Clara e Carolina Fadel fizeram outras ações com a comunidade: "Estamos em Alto Caparaó, mas a região engloba quatro municípios: Alto Caparaó, Caparaó, Alto Jequitibá e Espera Feliz. Escolhemos representantes de todas as cidades, fizemos oficinas técnicas e ensinamos como fazer ficha técnica, sobre a criatividade de um prato, do cardápio, enfim, o propósito é deixar um legado".

As chefs Carolina Fadel e Maria Clara Magalhães são as organizadoras e curadoras gastronômicas do Gamô - Festival de Gastronomia de Montanha, na cidade de Alto Caparaó Gamô/Divulgação

Faz parte do Gamô plantar um semente que se expanda: "A ideia é que, quando forem participar de outros eventos, que não o Gamô, que possam saber de onde partir, como se basear, como fazer o cálculo da quantidade de porção para servir, saber das boas práticas de manipulação", destaca Maria Clara.

Marco no calendário

Maria Clara e Carolina pensam o festival como um evento de peso para Minas Gerais, seja em que região for: "Acreditamos neste tipo de evento como fator de desenvolvimento socioeconômico de uma região, da cidade, com potencial turístico, que pode virar um marco na calendário. O que fará gerar renda, emprego e reforçar o nome local como ponto de cultura. E tentamos dar nossa contribuição com o Gamô", enfatiza Maria Clara.

No Gamô, o público vai presenciar todos os dias as cozinhas-show, onde chefs prestigiados vão preparar ao vivo pratos deliciosos, contando os truques da receita. O melhor de tudo: quem estiver presente pode, ao fim, comprar e saborear.

Alto Caparaó é um destino incrível para os apreciadores de café, região de fazendas produtoras de cafés especiais, que as chefs Carolina Fadel e Maria Clara Magalhães conheceram Gamô/Divulgação

A primeira edição do Gamô - Festival de Gastronomia de Montanha é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, conta com patrocínio da Cemig, produção e gestão da Cuia Cultural e realização do Sebrae Minas, Caparaó Trail, Atletismo Brasil e governo do estado.

Cozinha-show



24/05 (sexta)



17h30



Chefs Maria Clara Magalhães e Carol Fadel



Matula Cozinha



Prato: penne à primavera

25/05 (sábado)



13h



Chef Mateus Lacerda



Restaurante Dom José



Prato: arroz caldoso de carne de lata

26/05 (domingo)

13h



Chefs Maria Clara Magalhães e Carol Fadel



Matula Cozinha



Prato: baião de dois

Serviço