A 5ª edição do Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares (RP) ocorre neste sábado (27/4), a partir das 11h no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - CRESAN Mercado da Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. O evento reúne equipes com representantes das quatro unidades dos RPs em uma disputa pelo melhor prato principal e melhor sobremesa.

Nesta edição, os participantes foram desafiados a criar releituras de pratos brasileiros, a partir de uma formação sobre cultura alimentar das regiões do país. Jurados técnicos e gestores, incluindo especialistas das áreas de gastronomia e nutrição, vão provar e julgar os pratos, analisando critérios como criatividade, apresentação visual, sabor, escolha da receita conforme a região sorteada para o grupo, além da valorização dos ingredientes utilizados.



Leia também: Restaurantes populares de BH fazem festival com receitas vegetarianas

O evento é para convidados, mas, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a receita vencedora deverá ser adaptada e incluída no cardápio dos Restaurantes Populares e assim, poderá ser conhecida pela população ao longo do próximo ano.



Procurada pelo Estado de Minas, a PBH não informou os pratos participantes.

Capacitação

Os trabalhadores que atuam na produção das refeições dos restaurantes e chefs de cozinha receberam treinamentos práticos sobre a cultura alimentar brasileira. As oficinas abordaram as características da gastronomia das regiões Norte, Nordeste, Oeste e Centro-Sul. O evento atende ao Projeto de Capacitação para os funcionários dos Restaurantes Populares de BH e encerra o processo de formação de 270 colaboradores das unidades, que ocorre desde 2017.



Leia também: Prêmio elege os 50 melhores bares e restaurantes de Minas Gerais

Júri

Entre os jurados deste ano estão Daniel Neto, jornalista e criador do Baixa Gastronomia; Rosilene Campolina, Chef e Professora de Gastronomia do Centro Universitário UNA; Bruna Martins, Chef de cozinha e vencedora do prêmio Cumbuca de Gastronomia; Paulo Solmucci, Presidente Executivo da Associação de Bares e Restaurantes - Abrasel; Grazilella de Souza Pereira, diretora de Desenvolvimento e Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura; Fernanda de Siqueira Neves, Secretária Adjunta de Educação; Jean Mattos, presidente da Prodabel; e Marcos Boffa, diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Belotur, e representante do Comitê Gestor da Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos