Restaurantes populares de BH fazem festival com receitas vegetarianas

Júri técnico avaliou as receitas. Envolvimento das equipes dos restaurantes traz inovação e qualidade aos pratos servidos a preços populares (foto: Ramon Lisboa/ EM/ D.A. Press) Os restaurantes populares de Belo Horizonte participaram, neste sábado (3/12), do IV Festival Gastronômico entre as unidades. Tendo como tema pratos à base de vegetais, as cozinhas dos quatro restaurantes da capital competiram em evento que celebra projeto de capacitação de funcionários e melhoria na alimentação da população.









A subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Darklane Rodrigues Dias, ressalta que o festival é um momento de celebração de um processo que acontece ao longo do ano. Os trabalhadores passam por processos de capacitação com especialistas. Para o festival deste ano, foi feita uma parceria com a Alimentação Consciente Brasil (ACB) e a Humane Society International (HSI).





“O festival é uma iniciativa que vem das coordenações dos restaurantes que, mesmo com um trabalho cotidiano árduo, sugeriram a ideia para motivar as equipes. A gente olhou para a sugestão e pensou ‘é necessário fazer disso um processo de formação em que a gente traga temas importantes e que a entrega das refeições seja cada vez mais qualificada’. É um trabalho que tem um resultado final chegando no prato de quem come nos restaurantes populares”, explicou.





Uma das juradas convidadas do festival foi a apresentadora e chef de cozinha, Bela Gil. Integrante do núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome na equipe de transição governamental, ela elogiou a iniciativa da administração da capital.









Mais informações e os pratos apresentados pelos restaurantes podem ser conferidos no site da Prefeitura de Belo Horizonte . Os restaurantes populares oferecem refeições a preços baixos para a população. O café da manhã custa R$ 0,75; o almoço, R$ 3; e o jantar, R$ 1,50. Veja a lista de unidades e horário de funcionamento neste link “Acho fundamental usar essa tecnologia dos equipamentos públicos para ajudar a população, dar apoio para realmente oferecer acesso a uma alimentação mais saudável. Esse festival é maravilhoso, porque está incluindo e incentivando uma alimentação à base de vegetais, à base de plantas, que a gente sabe que faz muito bem, não só para nossa saúde, mas também para o meio ambiente. É importante não é só combater a fome, mas combater a fome com qualidade e saúde”, disse.