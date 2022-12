Coleta seletiva porta a porta começa no Santa Efigênia, em BH, nesta sexta

Coleta seletiva porta a porta chega ao Santa Efigênia (foto: Edesio Ferreira/EM/DAPress) Na manhã desta sexta-feira (2/12), os 3.319 domicílios do Santa Efigêia puderam estrear o serviço de coleta seletiva porta a porta. Com essa inclusão, a lista de bairros atendidos chega a 55, sendo que em 2022 foram, até agora, 8 novatos. Funcionários, Coração Eucarístico, Minas Brasil, Estoril, Prado, Sagrada Família, União e, hoje, Santa Efigênia





O que pode ser separado para a coleta seletiva

Papel: Jornais, revistas, papelão, embalagens longa vida, impressos em geral, cadernos e livros.

Não pode: Papel higiênico, guardanapos, fitas e etiquetas adesivas, fotografias e papéis plastificados.

Metal: Latas de alumínio ou de ferro, clipes, papel alumínio e grampos para papel ou para cabelo.

Não pode: Embalagens de marmitex, esponjas de aço, pilhas, baterias e eletroeletrônicos.

Plástico: Sacolas, garrafas PET, embalagens em geral, copos descartáveis e canos de PVC.

Não pode: Embalagens de balas e de doces, embalagens de produtos tóxicos.

Vidro: Garrafas, embalagens em geral, potes, copos, vidros planos e lisos.

Não pode: Espelhos, cerâmica, tubos de TV ou monitores, vidros temperados, lâmpadas de LED e fluorescentes.

Isopor: bandejas de alimentos (limpas), embalagens, peças de isopor em geral.

Como separar o material

Sempre às sextas-feiras, a partir das 8h, o caminhão da coleta começa a passar pelo bairro. Como em todos os outros locais contemplados pelo serviço, o morador deve separar os resíduos - que são: papel, metal, plástico, isopor e vidro e devem estar higienizados e ser colocados, juntos, em um saco plástico, de preferência transparente, na calçada.





Para o vidro há especificidade. Se possível, o material deve ser acondicionado separadamente para não se misturar aos outros, evitando contaminações de líquidos e outros restos de alimentos. É importante esteja também protegido para evitar que os garis se cortem.

Ponto a ponto, outro tipo de coleta

Menos confortável do que a coleta porta a porta, na coleta seletiva, a população tem que colocar o material em contêiners que ficam em alguns pontos das regionais da cidade, chamados Pontos Verdes. Confira a lista completa de bairros ou digite seu endereço no map a para encontrar o ponto mais próximo.





Todo o material recolhido nas coletas seletivas, porta a porta ou ponto a ponto, é entregue para as cooperativas e associações

Quem faz a coleta porta a porta

Desde setembro de 2019, a coleta seletiva porta a porta passou a ser feita por seis associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, credenciadas pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Elas foram contratadas e são remuneradas pela autarquia, que também cedeu seis caminhões compactadores para a atividade. A SLU continua sendo responsável pelo planejamento e fiscalização do serviço.

As associações e cooperativas são: Asmare (Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável), Associrecicle (Associação dos Recicladores de Belo Horizonte), Coomarp (Cooperativa dos Trabalhadores com materiais Recicláveis da Pampulha Ltda), Coopemar (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Oeste de BH), Coopesol (Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região Leste) e Coopersoli (Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e Região).

Medida ainda tímida

Apesar da expansão vista em 2022, a lista com 55 bairros assitidos corresponde a pouco mais de 11% do total de 487 bairros da capital.





Interessados podem se informar sobre o dia e o horário da coleta seletiva em sua rua, no Portal da PBH, no site pbh.gov.br/coletaseletiva.